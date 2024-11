Papa canonizará millennial italiano Carlos Acutis em abril

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) – Um adolescente italiano que usou suas habilidades com o computador para disseminar a fé católica vai se tornar o primeiro santo da geração millennial quando for canonizado no próximo mês de abril.

Carlos Acutis, que morreu de leucemia em 2006 aos 15 anos, era chamado de “o influenciador de Deus”. Nascido em Londres, ele cresceu em Milão, onde cuidava dos sites de sua paróquia e de uma academia baseada no Vaticano.

O papa Francisco disse ao público geral semanal no Vaticano nesta quarta-feira que Acutis será canonizado no fim de semana de 25 e 27 de abril.

Naquele fim de semana, o Vaticano comemorará o Jubileu dos Adolescentes, como parte do ano santo católico em Roma, que começará no final de dezembro. O Vaticano não deu a data exata da cerimônia de canonização.

O papa também disse nesta quarta-feira que canonizará Pier Giorgio Frassati, um jovem italiano conhecido por ajudar pessoas em necessidade e que morreu de pólio nos anos 1920, durante o fim de semana de 28 de julho a 3 de agosto.

Francisco também anunciou que o Vaticano sediará uma reunião dos direitos das crianças em 3 de fevereiro que, segundo ele, incluirá especialistas de vários países.

(Reportagem de Joshua McElwee)