Trump diz que Suíça “não teria nada” sem os EUA e volta a criticar déficit comercial

Donald Trump volta a atacar a Suíça Keystone-SDA

Em entrevista à TV americana, o presidente dos EUA afirmou que a imagem de país “ultraperfeito” da Suíça só existe porque Washington permite. Ele citou o déficit de US$ 40 bilhões, relembrou conversa com Karin Keller-Sutter e defendeu o acordo que reduziu tarifas em troca de bilhões em investimentos suíços nos Estados Unidos.

Quando as pessoas pensam na Suíça, imaginam um país “ultraperfeito”, disse Trump em uma entrevista transmitida nos EUA na noite de terça-feira. Mas, argumentou ele, essa imagem só existe porque os EUA “permitem que eles ganhem todo esse dinheiro”. Trump acrescentou que poderia listar cerca de 40 outros países que, em sua opinião, se beneficiam da mesma forma.

Na entrevista, o presidente voltou a apontar o déficit comercial de US$ 40 bilhões (CHF 30,6 bilhões) dos EUA com a Suíça. Ele também revisitou a ligação telefônica que teve no verão passado com a então presidente suíça, Karin Keller-Sutter. Na época, disse ele, presumiu que estava falando com a “primeira-ministra” do país.

Como fez em seu discurso no Fórum Econômico Mundial (WEF) em Davos em janeiro passado, Trump novamente comentou sobre como Keller-Sutter foi repetitiva durante a ligação. Ela enfatizou várias vezes que a Suíça era um país pequeno. “Não consegui desligar o telefone”, disse ele. Em vez de reduzir as tarifas, continuou, ele as aumentou para 39%.

No outono, novas negociações ajudaram a aliviar as tensões. Uma visita controversa de líderes empresariais suíços, que chegaram com presentes caros para Trump, foi um dos fatores que levaram à redução das tarifas para 15%.

No Fórum Econômico Mundial, o presidente dos EUA disse que havia reduzido as tarifas porque não queria prejudicar o público suíço. Tanto em Davos quanto em sua entrevista à rede de TV americana, ele argumentou que, sem os EUA, a Suíça não teria “absolutamente nada”.

Solicitado a comentar, o Ministério das Finanças, liderado por Keller-Sutter, disse à agência de notícias Keystone-SDA que confiava que o público suíço interpretaria as declarações de Trump de forma adequada.

Investimentos integram acordo alfandegário

De acordo com o presidente dos EUA, sua política comercial parece estar dando frutos. Ele disse à Fox Business que muitas empresas que não estavam dispostas a arcar com as tarifas transferiram sua produção para os EUA.

As gigantes farmacêuticas suíças Roche e Novartis, por exemplo, planejam investir bilhões em novas fábricas nos EUA. Esses investimentos fazem parte do acordo alfandegário firmado com o governo Trump em novembro, que também inclui mais US$ 200 bilhões em investimentos planejados nos EUA por empresas suíças. Em troca, as tarifas punitivas dos EUA sobre uma série de produtos devem ser reduzidas de 39% para 15%.

Adaptação: Fernando Hirschy

