Política suíça

A Suíça está pronta para adotar a identidade digital?

Em 28 de setembro, os suíços votarão sobre a introdução de uma carteira de identidade digital. Isso é importante para a diáspora, pois lhes daria acesso mais fácil aos serviços governamentais. A Swissinfo explica o que está em jogo na votação.

Atualmente, os cidadãos suíços devem usar uma carteira de identidade ou passaporte para comprovar sua identidade. A Lei de Identidade Digital (e-ID), que será submetida a um referendo popular em 28 de setembro, visa introduzir uma versão digital desses documentos.

Uma versão inicial foi rejeitada pelo povo em 2021, principalmente porque sua gestão foi confiada a provedores privados. A versão atual proposta pelo governo é inteiramente estatal, opcional e gratuita.

No final de agosto, o Conselho dos Suíços no Exterior adotou uma resolução a favor da e-ID. O “parlamento” da diáspora acredita que ela poderia ser particularmente útil para os expatriados, que se beneficiariam de um acesso simplificado aos serviços administrativos suíços. Ele também considera que ela é uma base essencial para o desenvolvimento do voto pela internet e da coleta de assinaturas online.

No entanto, o debate continua acalorado. Um referendo foi lançado por um comitê composto por membros do Partido Pirata, da ala jovem do Partido Popular Suíço, da União Democrática Federal e de grupos que se opõem às restrições impostas durante a pandemia da Covid-19. Os opositores temem a vigilância estatal e a invasão da privacidade.

Adaptação: Fernando Hirschy

