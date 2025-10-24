The Swiss voice in the world since 1935
Notícias
Política suíça

Governo permanece vigilante com o aumento dos casos de gripe aviária

Placa falando sobre a gripe aviária
Avicultores estão sendo instados a permanecerem vigilantes e a relatarem quaisquer sintomas de doença ou morte. Keystone-SDA

O governo suíço monitora de perto a situação após o recente surto de uma grande onda de gripe aviária na Alemanha. Especialistas acreditam que, com chegada de aves migratórias, os casos voltem a surgir na Suíça.

Este conteúdo foi publicado em
1 minuto
Keystone-SDA

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

Se a evolução exigir, o Departamento Federal de Segurança Alimentar e Assuntos Veterinários (FOSV) emitirá medidas de proteção para aves domésticas em colaboração com os cantões, disse o departamento à agência de notícias Keystone-ATS na sexta-feira. O objetivo é evitar o contato entre aves selvagens e aves domésticas. Os criadores de aves estão sendo instados a ficar atentos e a relatar qualquer sintoma de doença ou morte.

Mostrar mais
Queijos na prateleira

Mostrar mais

Agronegócio

Gripe H5N1 em vacas ameaça queijos típicos suíços

Este conteúdo foi publicado em A gripe aviária H5N1 ainda não chegou ao gado suíço, mas pode ameaçar queijos como Raclette e Vacherin. Estudos revelam que o vírus resiste no leite cru e queijos envelhecidos.

ler mais Gripe H5N1 em vacas ameaça queijos típicos suíços

Na Alemanha, casos de gripe aviária foram detectados na noite de quinta-feira no estado de Baden-Württemberg, que faz fronteira com a Suíça. De acordo com estimativas do Instituto Friedrich Loeffler (FLI), a disseminação da gripe aviária entre os grous atingiu um nível até então desconhecido na Alemanha.

A Bélgica também ordenou que todas as aves domésticas fossem mantidas em ambientes fechados a partir de quinta-feira, após a detecção de um surto de gripe aviária. A França tomou uma decisão semelhante à da Bélgica na terça-feira e a Holanda na semana passada.

Adaptação: Alexander Thoele (com ajuda do Deepl)

Conteúdo externo
Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente.
Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco
Notícias diárias

Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica.

Diariamente

A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. 

Mais lidos

Os mais discutidos

Notícias

Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch

Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch

Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!

Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR