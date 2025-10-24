Governo permanece vigilante com o aumento dos casos de gripe aviária

Avicultores estão sendo instados a permanecerem vigilantes e a relatarem quaisquer sintomas de doença ou morte. Keystone-SDA

O governo suíço monitora de perto a situação após o recente surto de uma grande onda de gripe aviária na Alemanha. Especialistas acreditam que, com chegada de aves migratórias, os casos voltem a surgir na Suíça.

Se a evolução exigir, o Departamento Federal de Segurança Alimentar e Assuntos Veterinários (FOSV) emitirá medidas de proteção para aves domésticas em colaboração com os cantões, disse o departamento à agência de notícias Keystone-ATS na sexta-feira. O objetivo é evitar o contato entre aves selvagens e aves domésticas. Os criadores de aves estão sendo instados a ficar atentos e a relatar qualquer sintoma de doença ou morte.

Na Alemanha, casos de gripe aviária foram detectados na noite de quinta-feira no estado de Baden-Württemberg, que faz fronteira com a Suíça. De acordo com estimativas do Instituto Friedrich Loeffler (FLI), a disseminação da gripe aviária entre os grous atingiu um nível até então desconhecido na Alemanha.

A Bélgica também ordenou que todas as aves domésticas fossem mantidas em ambientes fechados a partir de quinta-feira, após a detecção de um surto de gripe aviária. A França tomou uma decisão semelhante à da Bélgica na terça-feira e a Holanda na semana passada.

Adaptação: Alexander Thoele (com ajuda do Deepl)

