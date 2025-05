Oposição à identidade digital reúne assinaturas válidas na Suíça

Os autores da iniciativa apresentando as assinaturas coletadas frente ao Palácio Federal em Berna. Keystone-SDA

Autoridades confirmam a validade das assinaturas recolhidas pelos oponentes da Lei federal sobre identidade eletrônica e projeto deve ir a plebiscito.

3 minutos

Keystone-SDA Outras línguas: 2 English en Switzerland to hold referendum on introducing electronic ID ler mais Switzerland to hold referendum on introducing electronic ID

Français fr Le référendum contre l’introduction de l’e-ID a abouti original ler mais Le référendum contre l’introduction de l’e-ID a abouti

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

A Chancelaria Federal confirmou que 55.344 de um total de 55.683 assinaturas apresentadas eram válidas.

As assinaturas foram entregues pelo comitê de referendo contra a Lei Federal de 20 de dezembro de 2024 sobre Identidade Eletrônica e Outros Meios de Evidência Eletrônica (Lei e-ID), informou o governo federal na quarta-feira. Portanto, a votação pode prosseguir.

Em um comunicado à imprensa na quarta-feira, o comitê do referendo “No e-ID” saudou “esse importante passo” em nome da proteção da privacidade. Ele é apoiado por diferentes partidos e organizações: União Democrática Federal (UDF), a ala jovem do Partido do Povo Suíço (SVP, na sigla em alemão), Amigos da Constituição e Aufrecht, juntamente com a Integridade Digital Suíça, um novo partido desmembrado do Partido Pirata.

Mostrar mais

Mostrar mais Uma lacuna profunda separa o povo e a política na eID Este conteúdo foi publicado em Mas se a eID é uma realidade no exterior, essa forma de se identificar ainda é só uma ideia na Suíça. O governo e o parlamento querem compensar esse atraso, com uma lei que os cidadãos não querem na forma proposta. A Suíça quer preencher essa lacuna com a nova “Lei dos Serviços de Identificação… ler mais Uma lacuna profunda separa o povo e a política na eID

Nada menos que três grupos lançaram um referendo contra a nova lei. Em um comunicado de imprensa separado, o Partido Pirata saudou o sucesso democrático, chamando-se “o líder do referendo e uma voz crítica desde o início”. O movimento contrário às medidas antipandêmicas, Mass-Voll, também apresentou 15 mil assinaturas.

Em meados de abril, o depósito de assinaturas contra a nova identidade eletrônica na capital Berna degenerou em insultos e agressões. O presidente do movimento Mass-Voll, Nicolas Rimoldi, deu um tapa no rosto do político da UDF, Samuel Kullmann. Os dois homens se acusaram mutuamente de insultos.

Mostrar mais

Mostrar mais Suíços do exterior aprovam nova identidade eletrônica Este conteúdo foi publicado em “A votação eletrônica será mais fácil de ser alcançada através da identidade eletrônica”, afirma o presidente da OSE, Filippo Lombardi. ler mais Suíços do exterior aprovam nova identidade eletrônica

Primeiro projeto descartado

Para o principal comitê do referendo, a nova lei de identidade eletrônica está repetindo os erros de 2021, quando um primeiro projeto foi descartado nas urnas. A questão da proteção de dados pessoais e do gerenciamento privado de identidades eletrônicas desequilibrou a balança, após um referendo lançado por organizações ativas no setor digital, apoiado pela esquerda e pelo Partido Pirata.

O governo agora está novamente a favor da lei. Gratuita e opcional, a nova identidade eletrônica deve possibilitar a solicitação on-line de um extrato de registro criminal, uma carteira de motorista ou a comprovação da idade ao comprar bebidas alcoólicas. Ela também estará em poder do público.

O Parlamento federal deu o aval para a nova lei em dezembro passado. A identidade eletrônica deve entrar em vigor em 2026, no mínimo.

Adaptação: Alexander Thoele

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever