Sophie Michaud Gigon: “Temo uma ‘trumpização’ da democracia suíça”

A deputada verde Sophie Michaud Gigon considera que a diáspora não está suficientemente representada no Parlamento, “talvez porque não se cruza com essas pessoas todos os dias na rua ou no mercado”. Swissinfo / Katy Romy

Série The swiss abroad in the Swiss parliament , Episódio 11: Sophie Michaud Gigon, deputada dos Verdes, luta para que a população suíça no exterior possa exercer seu direito de voto. No âmbito da nossa série de entrevistas “A Quinta Suíça sob a Cúpula”, ela explica por que esse engajamento lhe é tão precioso.

Sophie Michaud Gigon é a voz das consumidoras e dos consumidores sob a Cúpula Federal [Parlamento Federal], para a qual foi eleita em 2019. A conselheira nacional [deputada] dos Verdes, de 50 anos, dirige a Federação Romanda dos Consumidores desde 2017. Essa função marca seu engajamento político, iniciado ainda na infância, quando, aos 7 anos, vendia adesivos para apoiar o WWF.

Feminista e esportista, a ex-jogadora de vôlei faz parte do FC Helvetia, a equipe de futebol das mulheres parlamentares em Berna, desde a sua criação. Em sua atuação política, ela também se engaja em favor da diáspora suíça no âmbito do grupo interparlamentarLink externo “Suíços do Exterior”.

A Quinta Suíça sob a Cúpula Diferentemente da França ou da Itália, que concedem circunscrições eleitorais próprias aos seus cidadãos expatriados, os suíços e suíças que vivem no exterior não contam com representação direta sob a Cúpula Federal. Isso não significa, contudo, que seus interesses não sejam levados em consideração. Mais de 60 parlamentares (de um total de 246) integram o grupo interparlamentar “Suíços do Exterior”Link externo. A cada semana de sessão, damos voz a um deles em nossa nova série “A Quinta Suíça sob a Cúpula”.

Swissinfo: Qual foi a sua principal prioridade durante esta sessão [de 8 a 26 de setembro]?

Sophie Michaud Gigon: Abordamos importantes pautas econômicas que ilustram bem a oposição entre os “pequenos” e os “grandes”: as pequenas empresas frente aos grandes grupos, ou os consumidores frente às multinacionais. Estou pensando particularmente no projeto do Conselho Federal [Executivo Federal] que visa facilitar as ações coletivas na Justiça.

Após anos de debate, o Parlamento enterrou uma possibilidade que é amplamente difundida em outros países da Europa: a de se unir para recorrer à Justiça quando há um prejuízo coletivo. É uma verdadeira decepção.

Qual foi o tema mais importante para a comunidade suíça no exterior?

Para mim, o tema mais importante da sessão para a Quinta Suíça foi a votação da iniciativa “200 francos são suficientes”. Felizmente, as duas Câmaras rejeitaram o texto, que pretendia reduzir a taxa de rádio e televisão de 335 para 200 francos por ano. Essa taxa financia, entre outras coisas, cerca de metade do orçamento da Swissinfo.

É claro que, como toda grande estrutura, a Sociedade Suíça de Radiodifusão e Televisão (SSR) [da qual a Swissinfo faz parte] pode ser reformada. Mas essa iniciativa representa um grande risco para a nossa democracia, assim como o plano de austeridade do Conselho Federal, que ameaça a Swissinfo. Temo uma “trumpização” da democracia suíça.

É fundamental, tanto para os suíços no exterior quanto para os que vivem no país, poder contar com uma diversidade de meios de comunicação que investiguem e verifiquem os fatos, para que seja possível agir, e também votar, com pleno conhecimento de causa.

Como a senhora vê a Suíça no mundo neste momento?

A posição da Suíça está fragilizada. As tarifas de 39% impostas pelos Estados Unidos, e o fracasso das negociações conduzidas pelo Conselho Federal para evitá-las, abalaram a confiança que se podia ter na posição da Confederação Suíça no cenário internacional.

Como parlamentares, também recebemos cerca de uma dezena de e-mails por semana relacionados ao conflito israelo-palestino. Muitas pessoas criticam a postura de inação do governo suíço. Elas questionam por que nenhuma sanção é aplicada contra o governo israelense pelos crimes cometidos em Gaza, quando a legislação permitiria tal medida.

Como deputada dos Verdes em um Parlamento de maioria conservadora, devo admitir que compartilho o sentimento de indignação e impotência expresso por essas cidadãs e cidadãos suíços.

Por que a senhora se dedica a defender os interesses do eleitorado dos suíços no exterior?

Luto para que os suíços e suíças no exterior possam exercer plenamente seus direitos democráticos. É alarmante constatar que o grupo mais numeroso em nosso país é daqueles que se abstêm de votar.

Os cidadãos não devem deixar o exercício da democracia apenas para nós. Eles precisam se interessar por ela, cobrar uma prestação de contas. E nós, parlamentares, devemos poder responder por nossos atos e votos. É fundamental que continuemos sob vigilância.

Por isso, é essencial que os membros da diáspora interessados em votar possam, de fato, exercer esse direito e receber seu material eleitoral a tempo.

A senhora precisou enfrentar derrotas ao defender os interesses da população suíça no exterior?

Quando vejo o atual desequilíbrio das forças políticas no Parlamento, considero que a Suíça está se isolando e vejo nisso uma derrota. A iniciativa sobre a expulsão de criminosos estrangeiros, que retratava ovelhas negras, assim como a iniciativa de proibição da burca, lançaram uma sombra sobre a credibilidade da nossa democracia moderna. Os suíços e suíças no exterior tiveram de constatar o quanto a imagem do nosso país foi prejudicada por esse tipo de questão.

A senhora considera que os interesses dos suíços no exterior são suficientemente representados no Parlamento?

Não, nem sempre. Primeiro, porque muitas vezes se esquece que essa diáspora existe e é numerosa. Talvez também porque se trata de pessoas que não encontramos no dia a dia, no mercado ou na rua. Os parlamentares federais são muito acessíveis, mas os expatriados vivem em outros lugares e estão menos presentes em nossa rotina. Há um certo aspecto de “o que os olhos não veem o coração não sente”.

Se a senhora tivesse de emigrar para o exterior, para qual país iria?

No Quebec ou em algum lugar à beira-mar. Gosto muito do Canadá e de suas paisagens vastas. As pessoas são muito simpáticas. Em certos lugares, tem-se a impressão de estar nos Estados Unidos, embora hoje esse país exerça um papel de oposição em relação à potência americana.

Eu também seria muito feliz à beira-mar, por exemplo no litoral do Atlântico, embora fosse sentir falta das paisagens montanhosas, dos lagos e dos pastos arborizados do meu país.

Edição: Samuel Jaberg/fh

Adaptação: Clarice Dominguez

