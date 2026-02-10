Suíça perde pontos em ranking global de corrupção e vê situação se deteriorar

Ranking aponta piora da percepção de corrupção na Suíça, que perdeu seis pontos em dez anos. Keystone-SDA

A Suíça caiu para 80 pontos no Índice de Percepção da Corrupção divulgado pela Transparência Internacional, registrando perda de seis pontos em dez anos e críticas à falta de transparência no lobby e às fracas medidas anticorrupção.

1 minuto

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

No Índice de Percepção da Corrupção publicado na terça-feira, a Suíça obteve 80 pontos em 100, um a menos que no ano anterior. Isso indica um aumento na disposição para se envolver em corrupção, escreveu a filial suíça da organização em um comunicado à imprensa na terça-feira.

A organização critica as medidas contra a corrupção na Suíça como inadequadas. Há uma falta de transparência no lobby e nas regras para a transferência de funcionários públicos para o setor privado. Quase não existem estratégias contra a corrupção nos cantões e municípios.

Mostrar mais

Opinião Mostrar mais Política exterior Suíça guarda lucros obtidos por meio de corrupção em outros países Este conteúdo foi publicado em A Suíça deveria acabar com essa prática. Não apenas por uma questão de reputação, mas também para seu próprio benefício, argumenta Andrew Dornbierer. ler mais Suíça guarda lucros obtidos por meio de corrupção em outros países

Esses resultados mostram que o país está piorando há um bom tempo. A Suíça caiu seis pontos nos últimos dez anos.

A Suíça está em sexto lugar no ranking, junto com a Suécia. Dinamarca, Finlândia, Singapura, Nova Zelândia e Noruega tiveram notas melhores.

Adaptação: Fernando Hirschy

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever

Mais lidos Os mais discutidos