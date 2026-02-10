Suíça perde pontos em ranking global de corrupção e vê situação se deteriorar
A Suíça caiu para 80 pontos no Índice de Percepção da Corrupção divulgado pela Transparência Internacional, registrando perda de seis pontos em dez anos e críticas à falta de transparência no lobby e às fracas medidas anticorrupção.
No Índice de Percepção da Corrupção publicado na terça-feira, a Suíça obteve 80 pontos em 100, um a menos que no ano anterior. Isso indica um aumento na disposição para se envolver em corrupção, escreveu a filial suíça da organização em um comunicado à imprensa na terça-feira.
A organização critica as medidas contra a corrupção na Suíça como inadequadas. Há uma falta de transparência no lobby e nas regras para a transferência de funcionários públicos para o setor privado. Quase não existem estratégias contra a corrupção nos cantões e municípios.
Esses resultados mostram que o país está piorando há um bom tempo. A Suíça caiu seis pontos nos últimos dez anos.
A Suíça está em sexto lugar no ranking, junto com a Suécia. Dinamarca, Finlândia, Singapura, Nova Zelândia e Noruega tiveram notas melhores.
Adaptação: Fernando Hirschy
