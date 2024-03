Centro de combate à radicalização suíço é procurado quase toda semana

Winterthur já esteve no centro de uma investigação sobre radicalização. KEYSTONE/© KEYSTONE / WALTER BIERI

Uma iniciativa de prevenção ao extremismo na Suíça tem se mantido ocupada com ligações do público, que, em sua maioria, denuncia casos de suspeita de radicalização.

2 minutos

Keystone-SDA Outra língua: 1 English en Swiss anti-radicalisation centre contacted almost every week original ler mais Swiss anti-radicalisation centre contacted almost every week

Entre abril de 2021 e dezembro de 2023, o centro de prevenção de extremismo e violência em Winterthur lidou com um total de 111 consultas. Isso representa uma média de três a quatro por mês. O centro de contato, que foi desenvolvido para Winterthur, atrai a atenção muito além da cidade.

A maioria das pessoas que buscam orientação vem da cidade, como pode ser visto no relatório de atividades publicado na terça-feira. De acordo com o relatório, 77 residentes de Winterthur entraram em contato com o centro para obter orientação por telefone, e-mail ou pessoalmente.

Mostrar mais

Mostrar mais “Falta a capacidade de agir preventivamente contra o terrorismo” Este conteúdo foi publicado em A polícia só poderá tomar medidas preventivas contra um potencial terrorista como último recurso. ler mais “Falta a capacidade de agir preventivamente contra o terrorismo”

No entanto, 24 pessoas do cantão de Zurique e outras dez de fora do cantão também entraram em contato com o centro. Os responsáveis pelo centro atribuem esse fato, em parte, ao “alto perfil do centro de contato”, segundo um comunicado à imprensa.

+Polêmica mesquita de Winterthur é fechada

A maioria das consultas no período do relatório, de abril de 2021 a dezembro de 2023, veio de profissionais de escolas ou de trabalho social e com jovens. Em 96 dos 111 casos, o foco foi o comportamento de indivíduos que poderiam indicar radicalização.

O centro de prevenção de extremismo e violência em Winterthur foi criado em 2016 como um dos primeiros centros especializados nessa área na Suíça. Ele serve como um contato de fácil acesso para questões relacionadas à prevenção da violência, radicalização e extremismo. Ele também organiza um fórum de prevenção para associações e compartilha seu conhecimento em oficinas e apresentações.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

Como trabalhamos Esta notícia foi escrita e cuidadosamente verificada por uma equipe editorial externa. Na SWI swissinfo.ch, selecionamos as notícias mais relevantes para um público internacional e usamos ferramentas de tradução automática, como DeepL, para traduzi-las do inglês. O fornecimento de notícias traduzidas automaticamente nos dá tempo para escrever artigos mais detalhados. Você pode encontrá-los aqui. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos, dê uma olhada aqui e, se tiver comentários sobre esta notícia, escreva para english@swissinfo.ch.

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever

Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch