Este conteúdo foi publicado em 9 de Outubro de 2018 17:00 09. Outubro 2018 - 17:00

Os laços entre a Suíça e a União Europeia são a principal preocupação de quase metade dos cidadãos suíços expatriados, enquanto essas mesmas relações bilaterais são consideradas apenas uma prioridade para um em cada quatro eleitores no país.

Mais de 60% dos suíços expatriados registrados residem em países europeus, principalmente nas vizinhas França, Alemanha e Itália (Keystone/Martin Ruetschi)

As conclusões do instituto de pesquisa Sotomo mostram grandes diferenças nas preferências políticas entre a comunidade suíça do exterior e os entrevistados residentes na Suíça, mas confirmam pesquisas anteriores sobre o assunto.

As conclusões da pesquisa online, publicada na semana passada, foram as primeiras à frente das eleições parlamentares do próximo ano.

Uma lista das seis principais preocupações do expatriado suíço quase inverte a ordem do barômetro geral. Para detalhes, veja o gráfico abaixo:



graphic different political concerns of expat and resident Swiss Graphic showing main political concerns of respondents

Enquanto 47% dos expatriados na pesquisa consideram as relações da Suíça com a UE uma prioridade, apenas 28% dos entrevistados em geral compartilham essa visão. A porcentagem é ligeiramente superior na parte de língua francesa (30%), mas abaixo da média nas principais regiões de língua alemã e italiana.

No topo da lista na Suíça, bem como nas diferentes regiões linguísticas, estão as preocupações com o aumento dos custos das mensalidades do seguro de saúde, com 42%. Este tema preocupa apenas 26% dos suíços do exterior que participaram da pesquisa.

Impacto direto

Há boas razões para a discrepância, como Michael Hermann, da Sotomo, explica.

"A maioria dos suíços expatriados vive em países membros da UE e as relações com o bloco de 28 países têm um impacto direto em suas vidas", diz. Quanto à prioridade relativamente baixa dada ao seguro de saúde, Hermann ressalta que muitos suíços no exterior provavelmente não são cobertos pelo sistema de saúde suíço.

O sistema previdenciário são outros quinhentos, tendo em conta que a comunidade suíça de expatriados é composta por um bom número de aposentados que vivem em países do sul da Europa ou na Ásia e que ainda mantêm laços estreitos com o seu país de origem.

De fato, dos 752 mil cidadãos suíços que viviam no exterior no final do ano passado, 62% estavam em um país europeu e cerca de 21% tinham mais de 65 anos.

Pouco mais de 172.000 suíços do exterior (23%) se inscreveram para participar de votações e eleições.



Questão global

A mudança climática e o problema das emissões de CO2 é a segunda preocupação mais importante no momento para os expatriados suíços, com 35%, enquanto uma média de 30% dos residentes suíços entrevistados - 38% na parte francófona - a colocam no topo da lista.

"É um tópico que não conhece fronteiras", diz Hermann.

Além disso, dá uma indicação sobre o perfil político típico da comunidade suíça no exterior.

Os suíços do exterior tendem a votar mais à esquerda - verdes e socialistas, com 13% e 24% respectivamente - do que a média nacional, enquanto o maior partido político da Suíça, o Partido Popular da Suíça (SVP na sigla em alemão) ficou em segundo com 21% comparado com os 27% da média nacional.

A diferença está dentro da margem de erro (+/- 1,5%) para todos os outros partidos políticos.

"O típico expatriado suíço é mais aberto e não tem o mesmo perfil político conservador", diz Hermann.

Até certo ponto, a descoberta parece espelhar a constituição da comunidade expatriada suíça politicamente interessada: uma geração mais jovem e móvel que poderia ter deixado o país temporariamente.



Por que os suíços do estrangeiro votam diferente? Incorporar Copie e cole o código de incorporação acima Muitas vezes os suíços do estrangeiro votam de uma forma diferente dos suíços internos. Quais são as razões? O cientista político Thomas Milic analisou o comportamento desse grupo específico de eleitores. O acadêmico atua no centro de pesquisas "Sotomo" com questões ligadas às eleições e plebiscitos, assuntos parlamentares e também questões ligadas à psicologia política. Ele colabora regularmente com o Centro para Democracia em Aarau. Esse artigo é parte do "Laboratório da Democracia", uma nova série de vídeos do dossiê #DearDemocracy. Nele, pesquisadores explicam o que investigam e descobrem sobre assuntos ligados ao tema democracia.



Adaptação: Fernando Hirschy, swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português