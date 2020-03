Coronavirus: the situation in Switzerland

Estado de emergência provável para toda a Suíça 12. Março 2020 - 08:34 O Ministério da Saúde suíço diz que o estado de emergência será provavelmente declarado para toda a Suíça em breve. Já na quarta-feira, o cantão do Ticino, que faz fronteira com a Itália, declarou estado de emergência por causa da pandemia de coronavírus. A medida estará em vigor até o final de março, mas ainda não vai fechar os estabelecimentos de ensino superior ou de formação profissional. Mapa dos casos de Coronavírus na Suíça Entre as 12 medidas introduzidas no Ticino está uma que desencoraja as pessoas com mais de 65 anos de idade de cuidarem de crianças ou de utilizarem transportes públicos. Os restaurantes também foram aconselhados a limitar o número de lugares a 50 pessoas no máximo. Também na quarta-feira, o governo suíço fechou nove postos de fronteira com a Itália - onde há mais de 12.000 casos e mais de 800 pessoas morreram. O movimento foi concebido para controlar e monitorar melhor o fluxo de trabalhadores do país vizinho. No entanto, o governo resistiu ao fechamento total da fronteira.