Presidente eleito de Chile nomeia ex-advogados de Pinochet como ministros

O presidente eleito do Chile, José Antonio Kast, indicou nesta terça-feira (20) dois ex-advogados do ditador Augusto Pinochet como seus futuros ministros de Defesa e Justiça e Direitos Humanos.

O líder do Partido Republicano, de extrema direita, que assumirá o poder em 11 de março, já declarou publicamente sua admiração por Pinochet, cujo regime foi responsável pelo assassinato e desaparecimento de mais de 3.000 opositores entre 1973 e 1990.

Em uma cerimônia em Santiago, Kast apresentou os nomes de seu próximo gabinete, entre os quais figuram Fernando Barros, de 68 anos, como chefe de Defesa, e Fernando Rabat, 53, como ministro da Justiça e dos Direitos Humanos.

Ambos fizeram parte da equipe de advogados do falecido ditador.

Fernando Barros liderou a defesa de Pinochet enquanto ele esteve detido em Londres em 1998, a pedido da Justiça espanhola, que buscava sua extradição para julgá-lo por crimes de lesa-humanidade.

Rabat, por sua vez, representou o general em um caso de desvio de recursos públicos. Pinochet morreu em 2006, aos 91 anos, sem ser condenado por nenhuma dessas acusações.

“Este gabinete não nasce de cotas, nem de cálculos, nem de pressões. Nasce de uma convicção profunda e de uma vocação comum: colocar o Chile sempre em primeiro lugar”, afirmou o mandatário eleito.

Kast venceu com folga as eleições no segundo turno contra a candidata de esquerda Jeannette Jara, com a promessa de adotar a linha-dura contra a criminalidade e a imigração irregular.

