Princesa Kate diz que está progredindo bem no tratamento do câncer e que participará de evento

reuters_tickers

2 minutos

Por Michael Holden

LONDRES (Reuters) – Kate, a princesa de Gales do Reino Unido, afirmou que está fazendo um bom progresso enquanto se submete à quimioterapia preventiva, mas que “não está fora de perigo”, antes de sua primeira aparição pública, no sábado, desde que uma cirurgia revelou a presença de câncer.

Em uma mensagem pessoal escrita divulgada nesta sexta-feira, Kate disse que ficou “maravilhada” com as milhares de mensagens gentis de todo o mundo que se seguiram ao anúncio sobre o câncer em março.

Segundo a princesa, elas fizeram uma grande diferença para ela e seu marido, o herdeiro do trono britânico, príncipe William.

“Estou progredindo bem, mas, como qualquer pessoa que passa por quimioterapia sabe, há dias bons e dias ruins”, diz ela no comunicado.

“Nos dias ruins, você se sente fraca, cansada e precisa ceder ao descanso do corpo. Mas nos dias bons, quando você se sente mais forte, você quer aproveitar ao máximo o fato de se sentir bem.”

Sua saúde melhorada significa que ela poderá aparecer em público pela primeira vez desde dezembro passado, quando se juntou a outros membros da realeza para cerimônia anual na igreja no dia de Natal.

Kate, de 42 anos, acompanhará seus três filhos, os príncipes George e Louis e a princesa Charlotte, em uma carruagem durante o “Trooping the Colour” de sábado, um desfile militar anual realizado no centro de Londres para marcar o aniversário oficial do monarca.

Ela também se juntará ao rei Charles, à rainha Camilla e a outros integrantes seniores da família na sacada do Palácio de Buckingham, o ponto alto do evento.

Embora Kate tenha dito que espera participar de outros eventos este ano, os assessores advertiram que o sábado não marca um retorno a uma agenda completa de trabalho.

“Meu tratamento está em andamento e continuará por mais alguns meses”, disse ela. “Estou ansiosa para participar da Parada de Aniversário do Rei neste fim de semana com minha família e espero participar de alguns compromissos públicos durante o verão, mas também sei que ainda não estou fora de perigo.”