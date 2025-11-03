Rio impressiona príncipe William, que visita o Brasil com agenda ambiental

O príncipe William, herdeiro da coroa britânica, ficou impressionado com os contrastes entre as praias paradisíacas e as favelas do Rio de Janeiro, onde iniciou nesta segunda-feira (3) uma viagem pelo Brasil para participar da cúpula COP30.

A visita de três dias de William ao Rio ocorre logo após a operação policial mais letal da história do país, que deixou 121 mortos no Complexo da Penha, controlado pelo Comando Vermelho, na semana passada.

O príncipe de Gales subiu de teleférico ao emblemático Pão de Açúcar, onde o prefeito Eduardo Paes entregou-lhe as chaves da cidade.

“O rei do Rio ainda sou eu, mas ele vai ser muito bem-vindo aqui, dividindo o trono da cidade comigo durante esses dias”, brincou Paes ao falar com jornalistas.

William visita o Rio antes de voar para Belém, no Pará, para participar da cúpula anterior à conferência ambiental da ONU, a COP30.

“Falamos sobre política. Falamos sobre a paisagem do Rio, ele me perguntou muito sobre as favelas (…), o contraste entre as favelas e as áreas mais abastadas”, disse o prefeito.

“Tentei explicar os problemas de segurança da cidade. Obviamente é algo muito mais profundo do que se pode explicar em cinco minutos. Mas foi uma boa oportunidade”, acrescentou Paes.

Em sua primeira visita ao Brasil, William entregará seu prêmio anual Earthshot, que concede um milhão de libras esterlinas (cerca de 7 milhões de reais) a cinco projetos para proteger o meio ambiente.

A cerimônia de premiação de quarta-feira será um evento repleto de celebridades, com a participação de artistas como Anitta, Kylie Minogue, Shawn Mendes e Seu Jorge, entre outros, que desfilarão pelo “tapete verde”.

O herdeiro ao trono britânico voará depois para Belém para representar seu pai, o rei Charles III, na reunião de chefes de Estado da COP30 na quinta e sexta-feira.

