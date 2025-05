Secretária e assessor de prefeita da Cidade do México são mortos a tiros

A secretária particular da prefeita da Cidade do México foi morta a tiros nesta terça-feira (20) na capital mexicana, junto com um assessor do governo local, informaram as autoridades.

“Infelizmente, a secretária particular da chefe de governo, Ximena Guzmán, e José Muñoz, um assessor, perderam a vida durante um ataque direto”, disse o gabinete da prefeita, Clara Brugada, em um comunicado.

Ambos eram do partido político Morena, liderado pela presidente Claudia Sheinbaum, que também governa a Cidade do México.

O ataque ocorreu na Calzada de Tlalpan, avenida que liga o centro ao sul da capital.

Brugada disse que as autoridades investigam “a motivação do ataque” e analisam as câmeras de vigilância para identificar os autores, que estavam em uma motocicleta.

“Não haverá impunidade; os responsáveis serão presos e deverão enfrentar a justiça”, disse.

A presidente Sheinbaum expressou suas condolências e disse que os dois funcionários assassinados trabalhavam em seu movimento político “há muito tempo”.

Vários funcionários do governo da Cidade do México expressaram seu pesar pelo crime.

“Condenamos o ataque ocorrido hoje contra dois funcionários públicos do governo da Cidade do México; não haverá impunidade”, disse Pablo Vázquez Camacho, secretário de Segurança Pública da Prefeitura, na rede X.

O último incidente semelhante ocorreu em junho de 2020, quando o atual secretário federal de Segurança Pública, Omar García Harfuch, ficou ferido em um ataque a tiros nas ruas da Cidade do México.

A caminhonete blindada em que Harfuch, então secretário de Segurança Pública local, viajava foi atacada por vários assassinos ligados ao Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), um dos mais poderosos do México.

Dois de seus guarda-costas e um pedestre morreram nesse ataque.

