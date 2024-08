Segundo maior diamante do mundo é descoberto em Botsuana

Um diamante de tamanho excepcional, o segundo maior do mundo, com 2.492 quilates e que cabe na palma da mão, foi encontrado em uma mina em Botsuana, anunciou a companhia de mineração canadense Lucara nesta quinta-feira (22).

A pedra preciosa, encontrada na mina de Karowe, no nordeste do país, é “um dos maiores diamantes brutos já descobertos”, afirmou a empresa em um comunicado.

Botsuana é o principal produtor de diamantes da África e, segundo seu governo e vários especialistas, acredita-se que este seja o segundo maior diamante já encontrado no planeta.

Em quilates, não está muito distante do maior diamante conhecido no mundo, o “Cullinan”, de mais de 3.100 quilates, encontrado na África do Sul em 1905.

“Estamos em êxtase com a recuperação deste diamante extraordinário de 2.492 quilates”, disse o CEO da Lucara, William Lamb.

A mineradora ainda não forneceu à imprensa o valor da pedra e nem sua qualidade, no entanto, deve fazê-lo à tarde. O presidente Mokgweetsi Masisi também participará da reunião em Gaborone, a capital do país.

“A descoberta histórica deste diamante bruto é a mais importante em 120 anos, isso é emocionante”, afirmou Tobias Kormind, diretor geral da 77 Diamonds, a maior joalheria online da Europa

– Detecção por raio X –

Segundo ele, esta grande pedra, em parte translúcida, é o “maior diamante bruto encontrado desde o descobrimento do diamante Cullian”, que foi esculpido em várias peças, a maioria delas “incrustada nas joias da coroa britânica”.

A descoberta se deve “em grande parte à uma tecnologia recente” de detecção por raios X, desenvolvida por Lucara e utilizada desde 2017.

A ferramente “permite extrair do solo pedras preciosas maiores sem que se quebrem em pedaços”, disse o especialista. “É provável, portanto que encontremos outras”, acrescentou.

Botsuana, com 2,6 milhões de habitantes, é um dos maiores produtores mundiais de diamantes, sua principal fonte de recursos, com 30% do PIB e 80% das exportações.

No comunicado, a Lucara afirma que os recursos proporcionam a Botsuana “benefícios socioeconômicos consideráveis”, como a possibilidade de financiar “setores essenciais como educação e saúde”, assim como o setor de infraestruturas.

Antes da descoberta anunciada nesta quinta-feira, o maior diamante encontrado em Botsuana era uma pedra de 1.758 quilates, também extraída pela Lucara em 2019 e batizada como ‘Sewelo’.

A pedra preciosa, do tamanho de uma bola de tênis, foi adquirida pela casa Louis Vuitton, marca carro-chefe da gigante do luxo LVMH. O preço de venda não foi divulgado.

Lucara Lucara lembra que já havia encontrado um diamante de 1.174 quilates em Botsuana em 2021, graças à mesma tecnologia de raios X usada nesta semana.

