Shakira vence Grammy de melhor álbum de pop latino com ‘Las mujeres ya no lloran’

Shakira venceu o Grammy de melhor álbum pop latino com “Las mujeres ya no lloran” no domingo em Los Angeles, na 67ª edição do Recording Academy Awards.

A estrela colombiana venceu Anitta, Luis Fonsi, Kany García e Kali Uchis na categoria.

A emocionada artista, que completou 48 anos neste domingo, dedicou seu discurso aos imigrantes nos Estados Unidos, que vivem momentos de incerteza com a chegada do republicano Donald Trump à Casa Branca e suas promessas de deportações em massa.

“Quero dedicar este prêmio a todos os meus irmãos e irmãs imigrantes neste país”, disse Shakira, com o troféu na mão.

“Vocês são amados, vocês são valiosos e eu sempre lutarei com vocês”, acrescentou, elogiando a comunidade de imigrantes latinos, que nos Estados Unidos geralmente assumem trabalhos braçais em setores como agricultura e construção.

“Este prêmio é para vocês”, insistiu.

A cantora recebeu o prêmio das mãos de Jennifer Lopez, com quem protagonizou um dos atos mais comentados do intervalo da final de futebol americano nos Estados Unidos em 2020.

A nativa de Barranquilla também dedicou seu gramofone aos filhos Sasha e Milan, que estavam presentes na cerimônia.

Shakira está prestes a começar no Brasil uma turnê internacional de seu álbum neste mês.

“Las mujeres ya no lloran” é o décimo segundo álbum da colombiana e marcou seu retorno após quase sete anos sem assinar uma nova produção de estúdio.

Lançado há quase um ano, o álbum é inspirado, em parte, em suas reflexões após romper com o jogador de futebol Gerard Piqué, uma separação dramática acompanhada de perto pela mídia, e que também foi tema da bem-sucedida colaboração com o argentino Bizarrap com o título “Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53”.

A música, vencedora de um Grammy Latino, faz parte do álbum, assim como outras colaborações com Karol G, Ozuna, Grupo Frontera, Cardi B e Rauw Alejandro, entre outros.

