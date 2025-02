A voz da Suíça no mundo desde 1935

Fomos fundados em 1935 com o objetivo de informar objetivamente suíços e suíças no exterior e, como a “voz da liberdade”, representar os valores democráticos da Suíça no mundo. Até hoje, SWI swissinfo.ch continua cumprindo essa missão, informando os suíços e suíças sobre todos os desenvolvimentos importantes do seu país.

SWI swissinfo.ch é o serviço online internacional da Sociedade Suíça de Rádio e Televisão (SRG SSRLink externo). Desde 1935, informamos de maneira independente e fundamentada sobre temas globais e o papel da Suíça no mundo. Com comparações internacionais e uma perspectiva suíça, promovemos o diálogo intercultural e a compreensão global de diferentes posições.

Jornalismo suíço de qualidade sobre temas globais

Nos dirigimos a um público internacional que busca informações claras e confiáveis para melhor entender os contextos globais. Com nossos conteúdos, relacionamos a Suíça ao mundo e alcançamos pessoas em todos os 195 países reconhecidos pelas Nações Unidas.

Graças à nossa qualidade jornalística, nossas reportagens são referenciadas até 80 vezes por semana em 46 idiomas, servindo como fonte confiável não apenas para serviços diplomáticos e jornalistas no exterior, mas também para um público diversificado.

Independência como base

Como parte do mandato internacional (Swissinfo, tvsvizzera.it, TV5-Monde, 3SAT) da SRG SSR, cumprimos nossa missão de oferecer conteúdo jornalístico para um público internacional, conforme estipulado no acordo de serviçosLink externo, incluído na Lei Federal de Rádio e Televisão (RTVG)Link externo e na concessão da SRG SSRLink externo. Nosso financiamento provém, em partes iguais, de fundos federais e das taxas de rádio e TV.

Livres de interesses políticos e econômicos, priorizamos profundidade em vez de superficialidade e destacamos os temas que realmente importam.

Conteúdo personalizado para suíços e suíças no exterior

Em colaboração com a Organização dos Suíços do Estrangeiro (OSELink externo na sigla em francês), tornamos nossos conteúdos acessíveis para suíços e suíças em todas as partes do mundo. Através do aplicativo SWIplus (Google PlayLink externo e App StoreLink externo) oferecemos notícias diárias e reportagens, garantindo que possam participar bem informados dos processos democráticos.

Com reportagens aprofundadas e independentes, promovemos a formação da opinião livre e fortalecemos as bases para a participação política. Somos dessa forma a principal referência para suíços e suíças no exterior, que desejam manter seu vínculo com o país de origem.