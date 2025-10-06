SWI swissinfo.ch sob pressão: uma questão de vontade política

Os suíços no exterior enfrentam debates polarizados sobre sua participação na vida política. A Swissinfo é um importante elo com a pátria, mas essa oferta está ameaçada por cortes orçamentários da Confederação.

Os suíços no exterior deveriam ter mais influência política? A questão foi objeto de um acalorado debate na plataforma “dialogue” da SSR: “Sim, eles deveriam ter mais peso. As pessoas que viveram em diferentes países são muito mais inteligentes. Elas compreendem melhor as diversas culturas e a situação atual do mundo”. Mas também: “Na minha opinião, as pessoas que deixam o país por mais de um ano não deveriam poder votar antes de voltar”.

Como suíço no exterior, você sabe que seus direitos políticos dividem o país. Muitas vezes, há acusações infundadas de “aproveitadores”, assistência social e o número crescente de suíços no exterior, poder político e resultados de votações. Viver longe da pátria e manter o direito de voto levanta questões de pertencimento, equidade e solidariedade. Nesses debates acalorados, a Quinta Suíça atrai cada vez mais a atenção da mídia e dos políticos.

Reduzir pela metade a oferta para fora do país

Por isso, é ainda mais importante garantir uma cobertura mediática constante e factual, não só sobre, mas também para os suíços no exterior – com nuance, contexto e num espírito de diálogo. Essa missão de informação está prevista na lei. Fundada em 1935 com o nome de “Serviço Suíço de Ondas Curtas (SOC)” e, posteriormente, “Rádio Suíça Internacional”, a Swissinfo cumpre essa função em formato digital, em dez idiomas, com cerca de 45 milhões de visitas por ano – e ainda mais em períodos de crise.

Por que isso é importante para a democracia? Porque os suíços no exterior são frequentemente afetados de maneira diferente pelas decisões políticas do que seus compatriotas. Se as pensões para filhos forem suprimidas, os casos de rigor serão compensados por prestações complementares na Suíça, mas não no exterior. E quando os suíços no exterior votam de maneira diferente, isso merece a atenção do país.

Mas essa oferta para o exterior, comprovada e consagrada na lei, está sob forte pressão política: no âmbito de seu plano de redução orçamentária, o Conselho Federal prevê a eliminação total dos subsídios federais à oferta internacional da SSR a partir de 2027. Isso equivaleria a reduzir o orçamento pela metade – com consequências para a cobertura mediática da Quinta Suíça e para a visibilidade e soberania de uma Suíça conectada ao mundo.

A realidade em vez da audiência

A Swissinfo é uma ferramenta democrática para a Suíça. As histórias de expatriados aumentam a audiência na Suíça, mas não atendem às necessidades de informação da comunidade. “Muitas vezes, isso não tem muito a ver com a nossa realidade”, confidenciou-me recentemente uma suíça que vive no exterior. Para acompanhar as notícias políticas à distância, é preciso contexto, análises e uma visão geral clara do país.

É isso que a Swissinfo oferece, onde é necessário, permitindo que os suíços no exterior exerçam seus direitos políticos de forma informada. Boletins informativos diários, intercâmbios e networking dentro de uma comunidade com suas próprias perspectivas, preocupações e necessidades: é uma oferta única; não um luxo, uma necessidade.

Um cantão sem meios de comunicação?

Um cantão sem mídia seria inconcebível do ponto de vista democrático. Com 830 mil membros, a Quinta Suíça forma o quarto maior “cantão” do país. Mesmo que a inteligência artificial ofereça possibilidades técnicas, um botão de tradução não é suficiente para tornar compreensível um noticiário televisivo para pessoas que vivem no exterior há décadas ou que nasceram lá e possuem um passaporte vermelho. A Swissinfo não se contenta em traduzir linguisticamente, mas também cultural e politicamente. Essa noção de ponte desaparece se os conteúdos não forem mais explicados e contextualizados, mas apenas tecnicamente acessíveis. A mídia privada não pode assumir essa tarefa.

A Quinta Suíça faz parte da diversidade democrática do país. Ela precisa de meios de comunicação fortes como a Swissinfo e a “Revue Suisse” publicada pela OSE – não apenas em momentos de indignação, mas de forma duradoura. Esses aspectos não foram suficientemente considerados no programa de redução de custos 2027. Os responsáveis políticos podem corrigir o rumo no Parlamento neste outono.

