Como sempre, use o seu bom senso - o domingo é amplamente aceito como um dia de descanso e paz. Se você não quer que os seus vizinhos passem o aspirador, lavem a roupa, pratiquem um instrumento ou cortem a grama à noite ou no domingo, então não o faça você mesmo. É tudo uma questão de respeito mútuo.

Anula, depende do banho. Como explicado neste artigo do jornal 20MinutenLink externo , se for uma ducha rápida – e dependendo da situação – pode ser permitido, mas tomar um banho de banheira não é aconselhável.

Ruedi Spöndlin, consultor jurídico da Associação Suíça dos Proprietários de ImóveisLink externo , explica que a regra geral à noite - e por consequência aos domingos - é o "volume do cômodo". "Isso significa que você pode falar e ouvir música que só pode ser ouvida no mesmo cômodo". Na varanda, é o "volume de mesa".

Um livreto do governo disponível em 17 idiomas, Residir na SuíçaLink externo , tem um capítulo chamado Viver em Comunidade. "O período de silêncio noturno geralmente dura das 22:00 às 07:00, o período de silêncio diurno entre as 12:00 e as 13:00", diz o capítulo. “Durante estes períodos deverá: ajustar o televisor e aparelhos de som de modo a não serem ouvidos nas divisões contíguas e não realizar atividades ruidosas. Também deverá evitar os ruídos aos domingos e feriados. Quem quiser organizar uma festa deverá avisar os vizinhos".

É verdade que você não pode lavar roupa no domingo, mesmo se a máquina de lavar e secar roupa fique dentro do seu apartamento e não seja comunitária? – Joyce

Após a guerra, a fábrica suíça se concentrou no mercado suíço e lançou sucessos como o Aromat, em 1953, e Stocki, em 1960 - todos apresentando (pelo menos na Suíça) a Knorrli com cara de sopa, criada como mascote publicitária em 1948.

Knorr, de propriedade desde 2000 do conglomerado anglo-holandês Unilever, começou por fazer raiz de chicória seca (como substituto do café) e leguminosas em pó, acabando por vender para a vizinha Áustria e Suíça. Para evitar o pagamento de taxas alfandegárias elevadas, em 1907 Knorr construiu uma fábrica em Thayngen, do outro lado da fronteira, no cantão de Schaffhausen.

É verdade. Muitos suíços podem pensar que o fabricante de alimentos em pó, sopas e cubos de caldo seja suíço - com base na popularidade na Suíça da pequena KnorrliLink externo e do Aromat, um tempero à base de MSG. Mas Carl Heinrich Theodor Knorr (1800-1875) foi um empresário alemão que fundou a empresa em 1838, em Heilbronn, a cidade alemã onde ainda se encontra a sua sede.

Depende do que você quer dizer com trabalho. A maioria dos lotes terá "regras da casa" em questões como lixo, barulho e churrascos. Estas provavelmente incluem não ser permitido o uso de máquinas aos domingos, feriados e depois de um certo horário durante a semana. Veja mais sobre esses espaços na matéria abaixo:

Assim, quando as sirenes começam a soar , não é preciso ir a lado nenhum - basta fechar as janelas e ficar em casa. Talvez o seu bloco de apartamentos tenha o seu próprio porão reforçado. Mas se você quiser ir para um abrigo público, haverá espaço para você. Mas onde? Como é que você sabe onde fica o seu abrigo mais próximo?

Outro caso recente, foi o de um empresário britânico trilíngue que, segundo as manchetes dos jornaisLink externo , não obteve a cidadania suíça porque não sabia de qual cantão vinha a raclette (você sabe?). Enfim, havia mais algumas coisas que ele não sabia, e a comissão de naturalização local considerou que ele estava "insatisfatoriamente familiarizado com os hábitos, costumes e tradições do estilo de vida suíço". Ele teve sucesso na sua segunda tentativa.

As perguntas desta vez envolvem bunkers antiatômicos e quanto barulho você pode fazer aos domingos, seja no jardim ou na lavanderia. Mas primeiro, uma questão política pegajosa:

Verificação de fatos: É preciso saber fazer fondue para se tornar suíço? Thomas Stephens 31. Dezembro 2019 - 11:00 Isso é mesmo verdade? Perguntamos se você já tinha ouvido algo sobre a Suíça que parecesse suspeito e que você quisesse que nós checássemos e esclarecêssemos. Aqui está mais uma coleção de respostas a algumas das perguntas mais peculiares. As perguntas desta vez envolvem bunkers antiatômicos e quanto barulho você pode fazer aos domingos, seja no jardim ou na lavanderia. Mas primeiro, uma questão política pegajosa: É verdade que você precisa saber a receita da fondue para passar no teste de cidadania suíça? –Heather Não é verdade. O caminho para se tornar suíço varia de município para município, mas geralmente envolve algum tipo de teste de conhecimento geral e uma entrevista sobre por que você quer se tornar suíço. Não saber a resposta a uma determinada pergunta não o desqualifica. Em Berna, por exemplo, você precisa obter 60% no teste de conhecimento geral (29 respostas corretas de 48). Ocasionalmente ouve-se falar de casos aparentemente extremos, por exemplo, o professor americano que vivia na Suíça por mais de 40 anos, falava a língua e criou três filhos no país, mas ainda assim teve seu pedido de naturalização recusado. Outro caso recente, foi o de um empresário britânico trilíngue que, segundo as manchetes dos jornais, não obteve a cidadania suíça porque não sabia de qual cantão vinha a raclette (você sabe?). Enfim, havia mais algumas coisas que ele não sabia, e a comissão de naturalização local considerou que ele estava "insatisfatoriamente familiarizado com os hábitos, costumes e tradições do estilo de vida suíço". Ele teve sucesso na sua segunda tentativa. É verdade que todos os residentes na Suíça têm um bunker designado para onde devem ir no caso de uma guerra nuclear?– Aliya Não é bem assim. "Cada residente terá direito a um lugar em um abrigo de proteção perto de sua casa", diz o artigo 45 da lei federal de proteção civil, que também estabelece obrigações para os proprietários de imóveis e municípios de construir e manter um número suficiente de abrigos. Assim, quando as sirenes começam a soar, não é preciso ir a lado nenhum - basta fechar as janelas e ficar em casa. Talvez o seu bloco de apartamentos tenha o seu próprio porão reforçado. Mas se você quiser ir para um abrigo público, haverá espaço para você. Mas onde? Como é que você sabe onde fica o seu abrigo mais próximo? "Pergunte ao seu município", é a resposta curta do Departamento Federal de Proteção Civil. Porém, o órgão acrescenta que não há nenhuma ameaça aguda de guerra nuclear que possa afetar a Suíça e, como tal, "na área da proteção civil, não estão sendo consideradas medidas específicas". Disseram-me que se eu alugasse um "Schrebergarten" (um terreninho para plantar) na Suíça, não me seria permitido trabalhar nele aos domingos. Isto é verdade? – Deborah Depende do que você quer dizer com trabalho. A maioria dos lotes terá "regras da casa" em questões como lixo, barulho e churrascos. Estas provavelmente incluem não ser permitido o uso de máquinas aos domingos, feriados e depois de um certo horário durante a semana. Veja mais sobre esses espaços na matéria abaixo: É verdade que as origens da Knorr são alemãs e não suíças? – Rita É verdade. Muitos suíços podem pensar que o fabricante de alimentos em pó, sopas e cubos de caldo seja suíço - com base na popularidade na Suíça da pequena Knorrli e do Aromat, um tempero à base de MSG. Mas Carl Heinrich Theodor Knorr (1800-1875) foi um empresário alemão que fundou a empresa em 1838, em Heilbronn, a cidade alemã onde ainda se encontra a sua sede. Knorr, de propriedade desde 2000 do conglomerado anglo-holandês Unilever, começou por fazer raiz de chicória seca (como substituto do café) e leguminosas em pó, acabando por vender para a vizinha Áustria e Suíça. Para evitar o pagamento de taxas alfandegárias elevadas, em 1907 Knorr construiu uma fábrica em Thayngen, do outro lado da fronteira, no cantão de Schaffhausen. Após a guerra, a fábrica suíça se concentrou no mercado suíço e lançou sucessos como o Aromat, em 1953, e Stocki, em 1960 - todos apresentando (pelo menos na Suíça) a Knorrli com cara de sopa, criada como mascote publicitária em 1948. Assim, embora as origens da Knorr sejam 100% alemãs, é justo dizer que certos produtos foram criados na Suíça e são direcionados para o mercado suíço. Não é realmente permitido passar o aspirador ou fazer outras tarefas de limpeza em um apartamento na Suíça aos domingos? – Deborah É verdade que você não pode lavar roupa no domingo, mesmo se a máquina de lavar e secar roupa fique dentro do seu apartamento e não seja comunitária? – Joyce Pode-se tomar banho depois das 21h? – Anula Vamos juntar tudo isto numa categoria "perturbando a paz". Um livreto do governo disponível em 17 idiomas, Residir na Suíça, tem um capítulo chamado Viver em Comunidade. "O período de silêncio noturno geralmente dura das 22:00 às 07:00, o período de silêncio diurno entre as 12:00 e as 13:00", diz o capítulo. “Durante estes períodos deverá: ajustar o televisor e aparelhos de som de modo a não serem ouvidos nas divisões contíguas e não realizar atividades ruidosas. Também deverá evitar os ruídos aos domingos e feriados. Quem quiser organizar uma festa deverá avisar os vizinhos". Ruedi Spöndlin, consultor jurídico da Associação Suíça dos Proprietários de Imóveis, explica que a regra geral à noite - e por consequência aos domingos - é o "volume do cômodo". "Isso significa que você pode falar e ouvir música que só pode ser ouvida no mesmo cômodo". Na varanda, é o "volume de mesa". Além disso, é possível que o seu contrato de aluguel proíba certas coisas completamente (por exemplo, fumar) ou em certos momentos. Leia o seu contrato! Também é provável que o seu bloco de apartamentos tenha algumas regras da casa sobre o que pode ou não ser feito em certos momentos. Para responder às suas perguntas, você pode fazer as tarefas que quiser aos domingos, Deborah, desde que elas não façam barulho. Não faz diferença se a máquina de lavar e secar é sua ou não, Joyce, se os vizinhos podem ouvir, você não deve fazer. Anula, depende do banho. Como explicado neste artigo do jornal 20Minuten, se for uma ducha rápida – e dependendo da situação – pode ser permitido, mas tomar um banho de banheira não é aconselhável. Como sempre, use o seu bom senso - o domingo é amplamente aceito como um dia de descanso e paz. Se você não quer que os seus vizinhos passem o aspirador, lavem a roupa, pratiquem um instrumento ou cortem a grama à noite ou no domingo, então não o faça você mesmo. É tudo uma questão de respeito mútuo. Este artigo é parte de uma série contínua de verificação de fatos impulsionada pelos nossos leitores, que escreveram com sugestões de questões sobre a Suíça que devemos verificar.