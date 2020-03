A decisão do governo italiano afeta cerca de 60 milhões de pessoas. (Keystone / Mourad Balti Touati)

A decisão do governo italiano de impor restrições de viagem a toda a Itália durante o surto de Covid-19 levantou temores de uma paralisação econômica no cantão suíço do Ticino.

Cerca de 68.000 pessoas atravessam a fronteira suíço-italiana todos os dias para trabalhar. Inúmeras outras viajam por turismo. A economia do cantão suíço depende fortemente de seu vizinho italiano para trabalho e comércio. No entanto, existe uma considerável confusão sobre o impacto na Suíça das medidas drásticas tomadas na Itália.

Cerca de 16 milhões de pessoas na Itália acordaram no domingo de manhã com a notícia de que grande parte do norte do país encontrava-se em confinamento virtual - na terça-feira de manhã o governo italiano estendeu o fechamento para todo o país, uma medida que afeta cerca de 60 milhões de pessoas. As autoridades ordenaram a todos os habitantes que não se deslocassem, exceto para trabalho e emergências, proibiram todas as reuniões públicas e suspenderam eventos esportivos.

Esta é uma tentativa de conter o surto de coronavírus que levou a mais de 9.000 infecções conhecidas no país e resultou em mais de 400 mortes até agora registradas - os números mais altos do mundo fora da China. Casos do vírus foram confirmados em todas as 20 regiões italianas.

Quem pode cruzar a fronteira para a Suíça?

As restrições italianas devem permanecer em vigor pelo menos até 3 de abril. As autoridades italianas indicaram que ninguém teria permissão para entrar ou sair dessas áreas, ou dentro delas, a menos que tivessem provado razões relacionadas a trabalho para fazê-lo, emergências ou problemas de saúde.

O governo suíço exige que os italianos que trabalham na Suíça apresentem provas de trabalho ao entrar no país. A administração aduaneira federal disse que estava usando verificações no local e controles de fronteira "com base em risco".

Mas os italianos não serão impedidos de trabalhar na Suíça, uma decisão importante para a economia do Ticino. "Isso deve garantir o funcionamento contínuo do sistema de saúde do cantão", disse o governo suíço em comunicado atualizado nesta segunda-feira. Quase 4.000 italianos trabalham no sistema de saúde do cantão.

Berna pediu aos residentes suíços que evitem visitar as áreas afetadas, mas a fronteira permanece aberta para mercadorias e os trens internacionais operam em grande parte dentro do horário. Não há proibição em vigor.

O governo suíço disse que não tem planos de fechar completamente a fronteira com a Itália, como foi reiterado pelo ministro do Interior Alain Berset, que detém o portfólio de saúde, na noite de segunda-feira pela emissora pública de língua italiana RSI. As considerações econômicas pesam bastante sobre a decisão, dada a importância dos trabalhadores italianos para a economia local do Ticino. Os italianos ocupam um em cada quatro empregos no cantão.

Uma pesquisa pública publicada pelo jornal SonntagsBlick no fim de semana sugeriu que um em cada quatro suíços queria que a fronteira com a Itália fosse fechada por causa da epidemia de coronavírus.

