Todo ano, no outono, os pilotos da Força Aérea Suiça mostram suas habilidades profissionais no maior campo de tiro aéreo da Europa. (SRF / ...

As aeronaves usadas - jatos F-5E Tiger II - não estão equipadas com dispositivos GPS, acrescentou o ministério; elas têm mais de 40 anos e não são mais usadas em situações reais de combate.

De acordo com um porta-voz do Ministério da Defesa, o comandante da esquadrilha avistou a grande tenda branca do festival de canto e partiu para cima, achando que era o alvo. Um helicóptero não autorizado na área aumentou a confusão.

A Patrouille Suisse – a esquadrilha da fumaça suíça que voa em formação durante eventos especiais – estava sendo aguardada em vão pelos moradores de Langenbruck, no cantão da Basileia, no domingo (7).

Confusion as Swiss air force flies over the wrong festival

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Força aérea suíça sobrevoa o festival errado 08. Julho 2019 - 17:25 Uma esquadrilha de exibição aérea suíça errou o alvo da sua passagem por cerca de seis quilômetros. A força aérea disse que a falta de precisão não era "preocupante". A Patrouille Suisse – a esquadrilha da fumaça suíça que voa em formação durante eventos especiais – estava sendo aguardada em vão pelos moradores de Langenbruck, no cantão da Basileia, no domingo (7). Em vez de passar sobre um evento que comemorava o centenário da morte do pioneiro da aviação local, Oskar Bider, os aviões sobrevoaram um festival de canto alpino na vizinha Mümliswil. De acordo com um porta-voz do Ministério da Defesa, o comandante da esquadrilha avistou a grande tenda branca do festival de canto e partiu para cima, achando que era o alvo. Um helicóptero não autorizado na área aumentou a confusão. As aeronaves usadas - jatos F-5E Tiger II - não estão equipadas com dispositivos GPS, acrescentou o ministério; elas têm mais de 40 anos e não são mais usadas em situações reais de combate. "A navegação é feita com base em um mapa, uma caneta e visão humana", disse o porta-voz. O comandante da esquadrilha da fumaça suíça se desculpou pela confusão na segunda-feira (8).