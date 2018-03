As cargas de anfetamina e metanfetaminas detectadas em águas residuais suíças foram consideravelmente menores do que nas cidades do norte e leste da Europa.

Zurique é a capital europeia da 'cocaína de fim de semana' 12. Março 2018 - 15:02 Nos fins de semana, Zurique é o ponto quente de cocaína da Europa. Durante a semana, a cidade perde apenas para Barcelona em quantidade de cocaína consumida diariamente. As estatísticas são resultado de um estudo europeu de águas residuais de 56 cidades em 19 países. Esta semana, o Observatório Europeu de Drogas e Toxicodependência, com sede em Portugal, identificou Barcelona, Espanha, como a capital global da cocaína na Europa. Os pesquisadores calcularam que a concentração média diária de cocaína nas águas residuais de Barcelona era de 965 mg por 1.000 pessoas por dia; em Zurique era 934 mg. No entanto, as águas residuais do fim de semana de Zurique continham 1.108,5 mg de cocaína, em comparação com 1.101,2 em Barcelona. Para o consumo médio geral (1.000 mg /dia), cinco cidades suíças encontram-se entre as nove primeiras: como mencionado, Zurique ficou em segundo lugar (934 mg), St Gallen em quarto (822 mg), Genebra em quinto (795 mg), Basileia em oitavo ( 563 mg) e Berna em nono (528 mg) - com consumo de fim de semana consideravelmente maior. + Há apenas um ano, consumia-se muito menos cocaína em Zurique Metodologia O estudo dos comportamentos de consumo de drogas dos europeus analisou amostras diárias nas áreas de captação de de águas residuais nas usinas de tratamento durante o período de uma semana. Cientistas analisaram as águas residuais para traços de quatro drogas ilícitas: cocaína, anfetaminas, metanfetamina e MDMA (ecstasy). Por amostragem de águas residuais, os cientistas podem estimar a quantidade de drogas usadas em uma comunidade, medindo os níveis de drogas ilícitas e seus metabolitos excretados na urina. A análise das águas residuais indicou que o consumo de cocaína é mais elevado nas cidades do oeste e do sul da Europa, particularmente nas cidades da Bélgica, Holanda, Espanha e Grã-Bretanha. Já na maioria das cidades da Europa Oriental, o consumo de cocaína é muito baixo a insignificante. Quanto ao consumo de ecstasy, Zurique ficou em quarto lugar (81 mg por 1.000 pessoas por dia) e Genebra em oitavo (47 mg), enquanto Amsterdã está disparada na frente (230 mg). As cargas de anfetamina e metanfetaminas detectadas em águas residuais suíças foram consideravelmente menores do que nas cidades do norte e leste da Europa.