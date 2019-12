Want to live longer? Try Switzerland or Spain

Entretanto, os suicídios aumentaram ligeiramente: 773 homens e 270 mulheres suicidaram-se, 26 a mais do que em 2016. As mulheres estavam mais inclinadas a tomar a opção do suicídio assistido; 596 delas o fizeram, juntamente com 413 homens.

O número total de mortes aumentou ligeiramente em 2017, segundo o serviço de estatísticas, em 3%. Isso está um pouco em linha com os recentes aumentos anuais, que por sua vez são afetados pelo fato da população suíça estar envelhecendo. O departamento também apontou para a "onda de gripe" do início de 2017, que levou à morte de cerca de 1.500 pessoas com mais de 65 anos no espaço de apenas seis semanas.

No grupo com mais de 80 anos, que representou três quintos de todas as mortes registradas em 2017, a maior causa foi cardiovascular. Entre as pessoas de 40 a 80 anos, o câncer foi mais alto, enquanto entre 16 e 18 anos os maiores riscos são suicídio ou acidentes.

Doenças cardíacas e câncer ainda são as maiores causas de morte 16. Dezembro 2019 - 11:47 Doenças cardiovasculares e câncer foram as duas causas de morte mais comuns na Suíça em 2017, segundo os últimos dados oficiais. Das 66.971 pessoas que morreram no país naquele ano, 31,4% foram vítimas de doenças cardíacas, enquanto 25,8% sucumbiram ao câncer. Outras causas significativas incluíram demência (9,8%) e doenças respiratórias (6,9%); acidentes e suicídios foram responsáveis por cerca de 5% cada. As causas variam muito entre os grupos etários, declarou o Departamento Federal de Estatística na segunda-feira (16). No grupo com mais de 80 anos, que representou três quintos de todas as mortes registradas em 2017, a maior causa foi cardiovascular. Entre as pessoas de 40 a 80 anos, o câncer foi mais alto, enquanto entre 16 e 18 anos os maiores riscos são suicídio ou acidentes. O número total de mortes aumentou ligeiramente em 2017, segundo o serviço de estatísticas, em 3%. Isso está um pouco em linha com os recentes aumentos anuais, que por sua vez são afetados pelo fato da população suíça estar envelhecendo. O departamento também apontou para a "onda de gripe" do início de 2017, que levou à morte de cerca de 1.500 pessoas com mais de 65 anos no espaço de apenas seis semanas. A expectativa de vida em 2017 foi de 81,4 anos para homens e 85,4 para mulheres: praticamente inalterada em relação a 2016, mas com um aumento de, respectivamente, 2 anos e 1,2 anos em relação a década anterior. Entretanto, os suicídios aumentaram ligeiramente: 773 homens e 270 mulheres suicidaram-se, 26 a mais do que em 2016. As mulheres estavam mais inclinadas a tomar a opção do suicídio assistido; 596 delas o fizeram, juntamente com 413 homens.