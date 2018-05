Sua organização de caridade atualmente emprega cerca de 190 pessoas em toda a Suíça, com um orçamento anual de 20 milhões de francos suíços (US$ 20 milhões).

Morre pioneiro no cuidado de sem-teto, drogados e soropositivos 22. Maio 2018 - 09:29 Ernst Sieber, certamente o mais conhecido protetor dos sem-teto da Suíça, morreu no último fim de semana aos 91 anos. Nascido perto de Zurique, Siebert começou a vida como trabalhador agrícola antes de estudar teologia e mais tarde liderar paróquias da igreja protestante em Zurique e arredores por 25 anos. Sieber tornou-se amplamente conhecido como um defensor incansável dos sem-teto e de marginalizados desde os anos 60. Ele lançou inúmeros projetos sociais, inclusive para dependentes de álcool e drogas. Ele também se sentou no parlamento suíço como representante do Partido Protestante de 1991 a 1995, e era conhecido por seu estilo extravagante. Ele ganhou vários prêmios de universidades, da cidade de Zurique e de uma popular revista de consumo. Sieber e sua esposa, Sonja, criaram juntos oito filhos. Sua organização de caridade atualmente emprega cerca de 190 pessoas em toda a Suíça, com um orçamento anual de 20 milhões de francos suíços (US$ 20 milhões). Políticos e oficiais da igreja de Zurique prestaram homenagem a Sieber, elogiando-o por seu trabalho incansável por mais humanidade.