As restrições a outras ocupações, como a dos relojoeiros, cessarão a partir de 2020 (Keystone/ennio Leanza)

Desde julho de 2018, certas profissões com uma taxa de desemprego nacional de pelo menos 8% estão sujeitas à medida para garantir que os trabalhadores residentes na Suíça tenham uma primeira chance de se candidatar a vagas. A partir de 2020, isso só se aplica a ocupações com uma taxa de desemprego nacional de pelo menos 5%.

Assim, a partir de 2020, as profissões atualmente restritas, como cozinheiros qualificados, especialistas em catering, profissionais de marketing e relojoeiros, não serão mais afetadas pela obrigação de registro nos serviços de desemprego. Por outro lado, as vagas para todas as profissões não qualificadas, com exceção da ajuda doméstica e do pessoal de limpeza, estarão sujeitas à política "Swiss First".

Iniciativa "Imigração em massa”

O movimento foi introduzido após a adoção da controversa iniciativa "Contra a imigração em massaLink externo" pelos eleitores suíços em 2014, que procurou limitar o número de trabalhadores da União Europeia que vinham para a Suíça.

O resultado do plebiscito obrigou as autoridades do país a caminhar na linha extremamente tênue entre honrar a vontade da população e, ao mesmo tempo, preservar as relações bilaterais com a União Europeia, que poderiam ser ameaçadas se a Suíça promulgasse cotas de imigração.











