A Suíça ainda é um tesouro arqueológico a ser descoberto

Descoberto graças ao Lidar: um antigo local de castelo no Emmental Bernês. Uni Bern

Série Swiss oditties , Episódio 17: Usando o método de sensoriamento remoto Lidar, arqueólogos podem descobrir segredos que atravessaram séculos escondidos sob a vegetação. Nenhum outro lugar do mundo conta com varreduras de radar de alta resolução tão abrangentes e disponíveis.

6 minutos

Quase nenhum pedaço de paisagem da pequena e densamente povoada Suíça escapou à alteração humana. Estradas, casas e terrenos agrícolas figuram até onde a vista alcança. Até mesmo as florestas, que cobrem um terço do país, são cultivadas.

No entanto, elas também são refúgios do passado: tesouros arqueológicos adormecidos, entre o húmus e as raízes. A tecnologia de sensoriamento Lidar escaneia paisagens inteiras no nível do solo e, assim, lê relevos precisos do terreno e descobre inúmeros vestígios do passado.

Lidar é uma sigla para Light Detection and Ranging (detecção e alcance de luz). A tecnologia é utilizada a partir de um avião ou drone que emite feixes de laser que ao atingirem o solo são refletidos de volta. Os sensores medem o tempo de voo dos feixes e a partir disso calculam a altura e a estrutura do relevo da paisagem. A vegetação pode ser desconsiderada no processo..

A Suíça é pioneira no uso dessa tecnologia. Desde 2017, o Escritório Federal de Topografia (Swisstopo) tem mapeado todo o país com o Lidar. O mapeamento já foi concluído e os dados podem ser baixados gratuitamenteLink externo no site da Swisstopo.

Foco nas florestas

“Os dados Lidar também estão disponíveis gratuitamente em outros países, mas uma cobertura nacional de alta resolução como a da Suíça é única”, diz o arqueólogo suíço Gino Caspari, que enfatizou as vantagens da tecnologia Link externoem uma publicação científicaLink externo. Desde então, ele vem promovendo seu uso na Suíça.

Caspari escreveu que o Lidar poderia ajudar a superar a dificuldade de encontrar vestígios antigos em florestas – as escavações arqueológicas geralmente são desencadeadas por construções, o que significa que a maioria dos locais onde são feitas pesquisas geralmente está localizado em áreas urbanas ou agrícolas.

Graças ao Lidar, no entanto, é possível ver o que está embaixo das copas das árvores. Assim como a luz do sol que penetra através do dossel de uma floresta, os feixes de laser também alcançam o solo. Aí então, um software especializado filtra os pontos de dados da vegetação. O resultado é um perfil 3D detalhado de uma área do chão da floresta que pode ser visualizado de todas as perspectivas.

Materiais antigos acumulados, que poderiam ser um túmulo antigo, ou estruturas retangulares que poderiam ser as fundações de uma ruína, de repente ficam visíveis.

Achados espetaculares

A tecnologia também se tornou conhecida mundialmente graças a descobertas espetaculares de restos de civilizações antigas, antes escondidas por densas vegetações

Por exemplo, na floresta tropical da Guatemala, onde antigos assentamentos maias apareceram em relevo, ou no Camboja, onde uma estrutura maciça de um antigo assentamento Khmer apareceu na varredura da paisagem.

Um achado espetacular na floresta: Aguada Fênix, um complexo de culto da cultura maia primitiva no México. Lidar

As primeiras experiências com o Lidar também renderam bons resultados na Suíça. Em 2016, esses mapas levaram à Link externodescoberta de um local de castelo desconhecidoLink externo no vale do Emmental. Em 2020, os dados do Lidar revelaram a verdadeira extensão de um Link externovilarejo celtaLink externo em Roggwil, Berna.

O próprio Caspari ainda não fez nenhuma descoberta arqueológica com o Lidar na Suíça, mas já usou a tecnologia no exterior.

“Em uma região remota da Noruega, encontramos inúmeras casas-cavernas da Idade da Pedra que sugerem um quadro completamente diferente da paisagem pré-histórica”, diz Caspari, que se tornou conhecido principalmente por seu trabalho em escavações na Ásia Central. O arqueólogo acrescenta que está fascinado com o potencial da Suíça e que pode imaginar a realização de projetos aqui no futuro.

O Lidar é apenas o começo

O Lidar é promissor, mas “é sempre importante verificar essas descobertas in loco, pois é fácil cometer erros mesmo com bons dados”, diz Caspari.

Estruturas de colinas feitas pelo homem em uma ilustração da Swisstopo e na realidade. Swisstopo

A inteligência artificial também pode ajudar a analisar as enormes quantidades de dados. “Os modelos de aprendizado profundo têm o potencial de identificar automaticamente estruturas arqueológicas”, explica ele. “Mas esses métodos exigem dados de treinamento extensos e conhecimento especializado.”

Portanto, a intensidade com que os dados Lidar poderão ser usados em projetos arqueológicos nos próximos anos depende de financiamento.

“O que está faltando até agora é a análise em grande escala. Isso, por sua vez, requer recursos financeiros, que geralmente são difíceis de obter na arqueologia”, diz ele.

Enquanto isso, a tecnologia continua avançando com ferramentas que também podem olhar por baixo da superfície da Terra.

“O radar de penetração no solo e as medições de resistividade elétrica permitem investigações diretas de estruturas subterrâneas, e a pesquisa geomagnética baseada em drones certamente revolucionará a arqueologia mais uma vez”, prevê Caspari.

O que é certo é que a arqueologia suíça tem um futuro empolgante. As ferramentas estão disponíveis, o conhecimento está crescendo e, se as autoridades e instituições tiverem vontade, novas descobertas, potencialmente revolucionárias, poderão ser feitas.

Edição: Balz Rigendinger/fh

(Adaptação: Clarissa Levy)

