David Mottier, o tatuador do folclore suíço

Uma tatuagem de poya. RSI

No coração da região de Gruyère, um tatuador está oferecendo a seus clientes desenhos de panelas de fondue e pastos alpinos inspirados no tradicional estilo americano “old school”.

3 minutos

Assine AQUI a nossa newsletter sobre o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona.

David Mottier tem 40 anos de idade. Ele vive no coração da região de Gruyère, em Riaz, onde fundou o estúdio Rainbow Tattoo com seu amigo Johann Morel. Os dois artistas criam tatuagens inspiradas no estilo tradicional americano “old school”: desenhos com linhas bem definidas, contrastes nítidos e cores vivas.

Mas os temas favoritos de David Mottier são surpreendentemente originais: eles estão ligados ao folclore suíço. Essas tatuagens incomuns, uma mistura de tradições alpinas e “old school”, lhe renderam uma certa notoriedade.

O artista, que cresceu em Château-d’Oex, no cantão de Vaud, se inspira nas magníficas paisagens montanhosas e no rico folclore de sua região, onde a pintura campestre, a pintura de móveis, a decupagem e outras formas de arte tradicionais ainda estão muito vivas. Profundamente ligado a essas tradições, o artista procura representar os símbolos e o folclore da Suíça. Esses elementos são então integrados aos códigos da tatuagem tradicional americana, criando uma mistura de gêneros que dá origem a desenhos exclusivos e originais.

A Suíça à flor da pele: da panela de fondue às vacas que pastam nos Alpes

Um de seus temas mais populares é a característica panela de ferro fundido ou terracota usada para fondue. Até o momento, David Mottier já tatuou aproximadamente cem delas, atraindo clientes de todo o mundo em busca de uma tatuagem exclusiva. Ele é provavelmente o único artista a oferecer esse desenho.

Seu outro ponto forte: a Poya, o tradicional desfile alpino de vacas. Um tema que o fascina desde a infância, tanto que ele mesmo o tem tatuado nas costas.

Os temas do artista variam de paisagens montanhosas à flor eldevaisse, de canivetes suíços ao zopf (pão suíço trançado e amanteigado), da linguiça suíça cervelat às ervas, sem esquecer da tradicional jarra de vinho boccalino e dos salames. Esses temas, embora possam parecer incomuns, lembram como a tatuagem exerce um papel na construção da identidade das pessoas. Os clientes de David Mottier usam esses desenhos para expressar sua profunda ligação com a Suíça. Como aquele guarda do Papa, que viajou de Roma para fazer uma tatuagem do trator de seu avô.

David diz que as reações aos seus desenhos são muito fortes: ou as pessoas os amam ou os odeiam. Não há meio termo com esses desenhos, eles não deixam ninguém indiferente. E talvez seja isso que os faça tão charmosos.

(Adaptação: Clarice Dominguez)

Mostrar mais Debate Moderador: Zeno Zoccatelli Você já ouviu algo peculiar sobre a Suíça que tenha achado interessante? Há algo peculiar relacionado à Suíça que tenha despertado seu interesse? Compartilhe conosco e talvez possamos incluí-lo em um artigo! Participe da discussão 40 Curtidas Visualizar a discussão