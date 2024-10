Exército suíço reflete sobre o uso de drones

O Centro Suíço de Drones e Robótica (CSDR, na sigla em francês), que faz parte do Ministério da Defesa, dá suporte ao exército suíço e a outras autoridades no que diz respeito ao uso da robótica no setor de segurança. É o centro suíço de referência para questões relacionadas à tecnologia de drones e robôs e sua importância para a segurança nacional.