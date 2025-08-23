The Swiss voice in the world since 1935
Nova esperança para descendentes de suíços sem passaporte

Foto em preto e branco de uma grande família
Ida Zahler e seus onze filhos e filhas emigraram para os Estados Unidos em 1926. Muitos filhos de emigrantes suíços perderam a nacionalidade suíça ao longo de gerações. (Imagem simbólica) CC-BY-SA-3.0

Descendentes de suíços que perderam a nacionalidade enfrentam obstáculos para recuperar a cidadania, mas uma regra pouco aplicada reacendeu suas esperanças.

Este conteúdo foi publicado em
6 minutos

Descendentes de cidadãos suíços emigrados que não possuem mais passaporte suíço travam uma luta desesperada por sua cidadania. Agora, depositam suas esperanças em uma regulamentação até então amplamente ignorada.

A Suíça era uma nação de emigrantes, e milhares de cidadãos suíços partiram para o exterior no século 19. O número de descendentes de emigrantes suíços é correspondentemente alto. Só na América do Sul, existem várias dezenas de milhares.

Ainda hoje, os suíços gostam de emigrar, mas muitos regressam após alguns anos.

Embora esses descendentes tenham raízes suíças, ancestrais helvéticos, e mantenham uma profunda conexão, especialmente emocional, com a Suíça, muitos deles perderam a cidadania helvética ao longo das gerações.

Proposta quase despercebida

Enquanto as reivindicações dos descendentes de emigrantes suíços causaram comoção na mídia tendo em vista que 11.500 pessoas solicitaram acesso facilitado ao passaporte vermelho, outra iniciativa política passou quase despercebida.

Trata-se da moção do senador, Carlo Sommaruga (Partido Socialista). Ele solicitou a criação de uma cota especial adicional para autorizações de residência com emprego para descendentes de cidadãos suíços que não possuam passaporte suíço ou cidadania de um país da UE ou da EFTA. A iniciativa não obteve sucesso no Conselho de Estados (Senado).

A ideia por trás disso: muitas vezes, a autorização de residência já é negada se esses descendentes quiserem vir para a Suíça por um período mais longo, por exemplo, para trabalhar. Isso ocorre porque pessoas de fora da Europa não se beneficiam da liberdade de circulação na Suíça.

Há uma cota para elas. Para descendentes de cidadãos suíços dos chamados países terceiros, o acesso ao mercado de trabalho suíço só é possível dentro de cotas rigorosas, ou pelo menos era essa a premissa.

Regulamentação especial para filhos de suíços

Agora, surge outra abordagem. Como revela a respostaLink externo a duas petições da Comissão de Assuntos Políticos do Senado, filhos estrangeiros de cidadãos suíços já podem obter autorização de residência em condições simplificadas. Isso se aplica caso desejem renaturalizar-se ou obter naturalização simplificada.

A Secretaria de Estado de Migração (SEM) também confirmou isso, a pedido: “Já existe uma regulamentação legal especial para a admissão de filhos de cidadãos suíços”. O emprego pode ser concedido com mais facilidade, nos termos do Artigo 29Link externo, parágrafos 2 e 3, da Lei de Residência Suíça (VZAE) (sem prioridade para cidadãos suíços e sem limite máximo de candidatos).

Este fato está causando preocupação entre alguns descendentes de emigrantes que desejam recuperar seus passaportes suíços. Portanto, é possível que eles passem um período mais longo na Suíça, afinal. “Até agora, a residência legal na Suíça sem passaporte era o principal obstáculo para a recuperação da cidadania suíça”, escreve Dylan Kunz, neto de emigrantes suíços na Argentina.

No entanto, uma residência de três anos na Suíça é um pré-requisito para a renaturalização ou naturalização simplificada, caso todos os prazos tenham sido perdidos.

A lei regulamenta claramente a transferência da cidadania suíça para o exterior. Se um filho de cidadãos suíços nascido no exterior não for registrado na representação suíça nem inscrito no registro civil suíço até os 25 anos (em 1958, a idade de 22 anos ainda era aplicável), ele perde a cidadania suíça. Após esse período, esses descendentes teriam, teoricamente, mais dez anos para solicitar a renaturalização.

Se esse prazo for perdido, a única opção restante é solicitar a renaturalização, desde que tenham residido permanentemente na Suíça por três anos.

Nova esperança para os descendentes

Jovem de costas com a bandeira suíça pendurada nele
Dylan Kunz se sente suíço, mas o fato de não ter herdado a cidadania suíça é difícil para ele. zVg

No entanto, o governo federal levou isso em consideração nas disposições de implementação da lei de imigração relativas aos requisitos de admissão, continua a resposta. “Filhos estrangeiros de cidadãos suíços podem obter uma autorização de residência em condições simplificadas, se houver possibilidade de renaturalização.”

No entanto, laços estreitos com a Suíça devem ser estabelecidos, e não há direito legal à concessão de uma autorização de residência. “Recusar uma autorização de residência, no entanto, contradiria os objetivos da Lei da Cidadania Suíça, uma vez que a renaturalização exige residência na Suíça em certos casos” foi a resposta da comissão. “Este é um passo importante em nossa luta comum”, disse Kunz, com satisfação.

A moção de Sommaruga teria sido uma perda de tempo? Ele de fato desconhecia a regulamentação existente, mas sua iniciativa foi além. A regulamentação especial existente se aplica apenas à primeira geração sem cidadania suíça.

Direito deve ser estendido

“Minha proposta se destinava a todas as pessoas que pudessem comprovar sua ascendência suíça além da primeira geração, e que tivessem uma conexão com a Suíça por meio do envolvimento na comunidade de suíços no exterior e seus descendentes”, escreveu Sommaruga questionado por nossos repórteres.

No entanto, a nova descoberta deu à associação “Nacionalidade Suíça para Descendentes” um impulso motivacional. “Continuaremos a defender a extensão desse direito aos netos e às gerações futuras”, afirmou um comunicado da Argentina. Cada autorização concedida fortalece os argumentos dos descendentes de emigrantes suíços no Parlamento Suíço.

Edição: Balz Rigendinger

Adaptação: DvSperling

