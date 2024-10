Veja como vivem os aposentados que recebem pensão por filhos na Tailândia

Devemos prestar muita atenção ao nosso orçamento aqui na Tailândia, diz o aposentado suíço Thomas Monsch. SRF

Cidadãos suíços aposentados recebem pensões por filhos, mesmo no exterior. Uma parte do Parlamento suíço quer acabar com isso.

4 minutos

O aposentado Hans Steinmann passa muito tempo com seu filho de dois anos, Hans, apelidado de “Housi”. Ele não planejava ter outro filho depois de se aposentar, mas agora está muito feliz, pois a criança o mantém jovem.

Hans Steinmann mora com sua esposa do Laos O, Housi e sua meia-irmã, Jenny, numa casa nos arredores da cidade de Udon Thani, no nordeste da Tailândia.

Hans Steinmann, aposentado suíço. SRF

800 francos mensais por filho

Além de sua aposentadoria AHV/AVS de aproximadamente dois mil francos, Hans Steinmann recebe um adicional de 811 francos mensais para cada um de seus dois filhos. O valor por criança é quase três vezes maior do que o salário médio na região da Tailândia onde Steinmann mora, que é economicamente mais fraca.

As aposentadas e aposentados suíços com um filho menor de 18 anos ou que ainda esteja estudando recebem até 980 francos por mês do fundo previdenciário AHV/AVS, independentemente de ser realmente filho, enteado ou apenas uma criança sob os cuidados do beneficiário.

Essa é uma pedra no sapato do Conselho Nacional, a câmara baixa do parlamento suíço. O Conselho Nacional gostaria de abolir as pensões por filho para implementar benefícios suplementares. Atualmente, 25 mil aposentados recebem esse acréscimo na sua pensão. E um terço desse valor vai para o exterior, com uma pequena parte indo para países de baixo custo, como a Tailândia.

Escola privada para igualdade de oportunidades

Hans Steinmann não consegue entender por que o Conselho Nacional quer abolir essa pensão. “Sem esse dinheiro, eu ficaria bastante limitado financeiramente. Não teria condições de mandar as crianças para uma escola privada, o único lugar onde elas aprendem o suficiente para o futuro”, diz ele.

O aposentado suíço Erich Schmucki e sua filha na Tailândia. SRF

Nos arredores de Udon Thani, um grupo de suíços que vive na região se reúne em um hotel para comer salsicha e salada de queijo e assistir ao programa “Donnschtig-Jass” na televisão: um gostinho de sua terra natal. Jan Schefer, cidadão suíço, administra o hotel com sua irmã. Em um ano e meio, ele terá direito à pensão AHV/AVS. Ele poderá então solicitar uma pensão para seu filho, desde que esse direito ainda exista. “Pude escolher entre viver na Tailândia ou na Suíça. Quero que meu filho possa fazer o mesmo no futuro, depois de receber uma boa educação aqui”, diz ele.

Nenhum registro de abuso

Mas as críticas à pensão para filhos também vêm dos próprios aposentados. Manfredo Spillmann é dono de uma pizzaria no centro de Udon Thani. Ele é do Ticino e se opõe ao fato de as pensões por filho também serem pagas para crianças que estão sob cuidados do beneficiário, mesmo que não sejam suas filhas. “O dinheiro vem do povo suíço, portanto deve ser usado para o povo suíço. E não para a filha da filha da filha…”, lamenta.

O sistema de pensão por filho do AHV/AVS incentiva as pessoas a solicitarem dinheiro para toda a família estendida? Afinal, a Tailândia não tem um sistema de segurança social sólido.

Não há motivo para acreditar que haja mais casos de abuso do benefício na Tailândia, afirma o Departamento Federal de Seguro Social. Além disso, os casos considerados de abuso não são sequer registrados especificamente assim, “especialmente porque não é possível definir claramente quando o usuário passa a abusar do benefício”.

Jürg Riser também recebe pensões para seus dois filhos biológicos. Sua filha, que tem Síndrome de Down, depende da ajuda de toda a família. “Se abolíssemos a pensão por filho, eu teria que voltar para a Suíça. E então o contribuinte arcaria com esses custos.”

Neste ano, o Conselho de Estados (câmara alta) decidirá sobre a abolição da pensão por filhos para os aposentados, tanto na Suíça quanto no exterior.

Adaptação: Clarice Dominguez

