Taylor Swift anuncia apoio a Kamala Harris na eleição presidencial

afp_tickers

5 minutos

A cantora americana Taylor Swift anunciou apoio à candidata democrata Kamala Harris na eleição presidencial de novembro nos Estados Unidos contra o republicano Donald Trump.

“Vou votar em Kamala Harris e Tim Walz na eleição presidencial de 2024”, escreveu a grande estrela da música pop no Instagram, minutos após o primeiro debate entre os dois candidatos.

“Vou votar em Kamala Harris porque ela luta pelos direitos e causas que acredito que precisam de uma guerreira para defendê-los”, escreveu a cantora de hits como “Love story”, “Anti-hero” e “Shake it off”.

“Acho que ela é uma líder de mão firme e talentosa. Acredito que podemos conquistar muito mais neste país se formos liderados pela calma e não pelo caos”, acrescentou.

O texto é acompanhado com uma foto da artista com um gato e é assinado por “childless cat lady” (‘senhora dos gatos sem filhos’, em tradução livre), uma crítica ao insulto expressado pelo candidato republicano à vice-presidência JD Vance, que usou estas palavras para descrever Kamala Harris.

Talyor Swift permaneceu em silêncio sobre as eleições até terça-feira, embora muitos fãs da cantora tenham começado a organizar o movimento “Swifties for Kamala”, que arrecadou de 150 mil dólares (850 mil reais) para a campanha democrata.

A artista de 34 anos explicou que a descoberta de imagens geradas por inteligência artificial nas quais aparecia apoiando Trump a motivaram a fazer o pronunciamento.

“Isso me levou à conclusão de que preciso ser muito transparente sobre meus planos reais para esta eleição como eleitora”, escreveu. “A maneira mais simples de combater a desinformação é com a verdade”, acrescentou.

A cantora, que acaba de retornar dos shows na Europa de sua bem sucedida ‘The Eras Tour’, encorajou suas não afirmou em quem seus fãs devem votar.

“Fiz minha pesquisa e fiz minha escolha. Sua pesquisa é toda sua, e a escolha é sua para fazer”, destacou.

A artista expressou entusiasmo particular com a escolha de Kamala Harris de seu companheiro de chapa e candidato à vice-presidência, Tim Walz. Taylor elogiou o governador de Minnesota por defender durante décadas “os direitos LGBTQ+, a fertilização in vitro e o direito das mulheres sobre seu próprio corpo”.

A equipe de Kamala Harris é rápida em aproveitar qualquer elogio do mundo pop, normalmente mais inclinado à esquerda, e já recebeu o apoio público de várias estrelas.

Embora sem um posicionamento aberto a favor dos democratas até o momento, outra megaestrela da música, Beyoncé, autorizou o uso de sua canção “Freedom” em anúncios e comícios de campanha de Kamala Harris.

– “Com amor e esperança” –

Celebridade mundial com milhões de seguidores nas redes sociais, Taylor Swift tem uma influência gigantesca sobre uma base de fãs extremamente leais.

Tanto a esquerda como a direita queriam o apoio da cantora, mas Swift permaneceu distante da política durante anos, mesmo quando Donald Trump venceu a eleição presidencial em 2016.

Isso alimentou os boatos de que a superestrela simpatizava com os republicano, mas em 2018 ele quebrou o silêncio e expressou apoio ao adversário democrata da candidata de extrema direita Marsha Blackburn na disputa pelo Senado no Tennessee.

Blackburn venceu, mas a campanha marcou o início de um novo capítulo no envolvimento político de Taylor Swift.

Ela explicou que os assessores a haviam aconselhado a não expressar opiniões políticas, alegando que isso poderia prejudicar sua carreira — principalmente na indústria da música country, que, apesar de suas complexidades, é frequentemente associada ao conservadorismo.

Em 2020, a cantora apoiou abertamente a candidatura de Joe Biden contra Trump e passou a incluir mais mensagens pró-LGBTQ em suas canções e videoclipes.

Ela também criticou a reversão do direito federal ao aborto pela Suprema Corte e estimulou os fãs a se registrarem para votar.

Mas a grande popularidade de Swift também a transforma em um alvo frequente de desinformação política e teorias da conspiração, muitas vezes alimentadas por IA e amplificadas pelos simpatizantes de Trump.

A mensagem da cantora, publicada pouco depois do fim do debate presidencial, recebeu mais de dois milhões de “curtidas” em apenas 30 minutos.

“Com amor e esperança, Taylor Swift”, conclui a mensagem.

mdo/bjt/dbh/zm/fp