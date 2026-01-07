Tempestade de neve causa cancelamento de centenas de voos nos Países Baixos e na França

Uma tempestade de neve que atingiu a Europa levou ao cancelamento de centenas de voos nos principais aeroportos dos Países Baixos e da França nesta quarta-feira (7), além de causar transtornos generalizados nos transportes terrestre e ferroviário.

Nos Países Baixos, o aeroporto de Amsterdã-Schiphol, um dos maiores da Europa, cancelou pelo menos 700 voos devido à neve e ao vento.

Mais de mil pessoas passaram a noite no terminal do aeroporto, que disponibilizou camas e café da manhã para os viajantes obrigados a dormir lá, informaram as autoridades aeroportuárias.

O tráfego ferroviário também foi severamente afetado, segundo a empresa de trens holandesa NS, com mais de 700 km de congestionamentos registrados em todo o país.

Na França, mais de 100 voos foram cancelados nos dois principais aeroportos da região metropolitana de Paris: Roissy Charles de Gaulle e Orly.

O ministro dos Transportes francês, Philippe Tabarot, afirmou que cerca de 100 voos foram cancelados no aeroporto Charles de Gaulle e cerca de 40 no aeroporto de Orly, embora tenha acrescentado que a situação voltaria ao normal durante a tarde.

O serviço de ônibus na região de Paris também foi suspenso “por motivos de segurança” até que as condições climáticas permitam sua retomada, indicou a empresa de transporte público RATP.

Os serviços de trem e metrô estão operando normalmente na maior parte dos casos, mas a RATP também pediu aos cidadãos que “priorizem o teletrabalho” e “reduzam os deslocamentos”.

