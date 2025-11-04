Colher cogumelos é tradição na Suíça — mas requer olho treinado
Com a chegada do outono, os campos e florestas da Suíça se enchem de caçadores de cogumelos. A tradição é antiga, mas também envolve riscos: todos os anos, dezenas de pessoas sofrem intoxicações por confundir espécies comestíveis com venenosas.
Na Suíça, a caça aos cogumelos é quase um ritual de outono. Famílias inteiras saem de manhã cedo com cestos e facas pequenas para colher porcinis, chanterelles e outras espécies apreciadas na gastronomia local. Em muitas regiões, o limite é de um quilo por pessoa por dia — uma forma de proteger o ecossistema e evitar o comércio ilegal.
Mas a tradição pede conhecimento. Espécies como o temido Amanita phalloides, conhecido como “cogumelo-da-morte”, podem causar intoxicações graves e até fatais. Por isso, o Serviço Federal de Segurança Alimentar e Veterinária (BLV) e a Sociedade Suíça de Micologia recomendam levar as colheitas para verificação gratuita nos postos de controle das comunas.
E há quem nem precise ir longe para saborear o outono. Os mais experientes encontram bons exemplares até em áreas urbanas — nos gramados, parques e sob as árvores das cidades suíças. Afinal, quando o olhar é treinado, o sabor da estação pode estar bem ao lado de casa.
