Termina greve de trabalhadores de maior mina de cobre do mundo no Chile

Os trabalhadores de Escondida, a maior mina de cobre do mundo, localizada no norte do Chile, anunciaram nesta sexta-feira (16) o fim de uma greve de três dias, após alcançarem um acordo com a multinacional australiana BHP para melhorias trabalhistas.

“Após a aceitação esmagadora de nossa base, aceitamos a nova proposta da empresa”, afirmou em comunicado o sindicato Nº1 de Escondida.

Por sua vez, a BHP informou que conseguiu um “consenso para uma proposta de contrato coletivo”.

Segundo a organização sindical, as partes alcançaram acordos em questões de aposentadoria, cobertura de 100% do plano de saúde e melhorias na educação para os trabalhadores e seus filhos.

O sindicato também exigia que os trabalhadores recebessem, em conjunto, um valor equivalente a 1% do total dos dividendos que a empresa paga aos seus acionistas, o que se traduz em cerca de 35 mil dólares (R$ 191 mil) por pessoa em forma de bônus e empréstimos, explicou o sindicato. Este ponto central está “praticamente alcançado”, afirmaram.

Cerca de 2.400 trabalhadores serão beneficiados com este acordo, se aprovado.

– Maior produtor mundial –

Escondida fornece 5,4% do cobre mundial e opera em Antofagasta, 1.200 km ao norte de Santiago.

Em 2017, os trabalhadores de Escondida realizaram uma greve de 44 dias, a mais longa da história da mineração chilena.

A paralisação das atividades gerou prejuízos de 740 milhões de dólares (4,04 bilhões de reais) e significou uma contração de cerca de 1,3% do PIB chileno naquele ano.

Situada no deserto de Atacama, a mina Escondida pertence 57,5% à australiana BHP. Os outros acionistas são a também australiana Rio Tinto (30%) e a japonesa Jeco (12,5%).

Em 2023, Escondida extraiu 1,1 milhão de toneladas de cobre, o equivalente a 5,4% da oferta mundial do metal (20,262 milhões de toneladas).

A mina privada representa 21% da produção total de cobre do Chile, o maior produtor mundial deste metal, com quase um quarto da oferta global.

A greve ocorreu em um ciclo de alta no preço do cobre.

Em maio, o Chile elevou a estimativa oficial para o preço médio anual do metal para 2024 a 4,30 dólares por libra física, de uma estimativa anterior de 3,85 dólares.

O cobre, junto com o lítio – do qual o Chile é o segundo maior produtor mundial – são metais críticos para a fabricação de baterias e carros elétricos necessários para a transição energética destinada a enfrentar a mudança climática.

