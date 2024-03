Diferença salarial entre homens e mulheres diminui na Suíça

Os salários nominais na Suíça aumentaram nos últimos anos, a diferença entre homens e mulheres diminuiu e a proporção de salários baixos permaneceu estável, revela um estudo.

Em 2022, o salário médio para um emprego de tempo integral nos setores público e privado era de CHF 6.788 (US$ 7.630) brutos por mês (metade dos funcionários ganhava mais, metade ganhava menos). Isso está de acordo com os resultados da Pesquisa de Estrutura Salarial Suíça realizada pelo Departamento Federal de Estatística (FSO), publicada na terça-feira.

A pesquisa constatou que um em cada dez funcionários recebia um salário bruto de menos de CHF 4.487. Os 10% mais bem pagos ganhavam mais de CHF 12.178. De acordo com o FSO, entre 2008 e 2022, os salários baixos e altos aumentaram mais do que os salários da classe média. A diferença salarial entre ricos e pobres permaneceu praticamente inalterada. A parcela de empregos com baixos salários na economia em geral também permaneceu estável em comparação com pesquisas anteriores.

Diferença salarial entre homens e mulheres

Enquanto isso, a diferença nos salários médios entre homens e mulheres continuou a diminuir. Em 2022, as mulheres ganharam CHF 6.397 brutos por mês e os homens CHF 7.066. A diferença foi, portanto, de 9,5%. Isso representa dois pontos percentuais a menos do que quatro anos antes.

Quanto maior o nível hierárquico do cargo, maior a diferença salarial entre os gêneros. Em 2022, as mulheres em empregos com alto nível de responsabilidade ganhavam CHF 9.565 brutos por mês, enquanto os homens no mesmo nível recebiam CHF 11.212, o que corresponde a uma diferença de 14,7%. De acordo com o FSO, esse número também diminuiu.

A pesquisa de estrutura salarial é uma pesquisa por escrito realizada a cada dois anos desde 1994 com empresas na Suíça. Mais de 35’000 empresas, com cerca de 2,3 milhões de funcionários, participaram da última pesquisa. Ela serve como referência para negociações salariais entre os parceiros sociais, por exemplo.

Situação extremamente estável

Roland Müller, diretor da Associação Suíça de Empregadores, falou de “resultados agradáveis” e enfatizou a “situação salarial extremamente estável na Suíça”. Em vista das muitas crises ocorridas durante o período da pesquisa, isso “não era um dado adquirido”. Todas as tendências apontavam para a direção certa.

De acordo com Müller, não havia “quase nenhuma margem de manobra” para novos aumentos salariais. Os lucros das empresas têm diminuído nos últimos anos. O fato de a proporção de empregos com baixos salários ter permanecido estável nesse ambiente econômico difícil é notável.

A diminuição da diferença salarial entre homens e mulheres também é agradável, disse Müller. A diferença remanescente pode ser explicada, em grande parte, por fatores objetiváveis, disse ele. Por exemplo, as mulheres tiram mais tempo de folga do trabalho após o nascimento de um filho do que os homens. “Descrever isso como discriminatório é estatisticamente inadmissível.” No entanto, não há como evitar um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional, disse ele.

Década perdida

Daniel Lampart, economista da Federação Suíça de Sindicatos, ficou menos satisfeito. “Apesar da boa situação econômica, temos que perceber que uma década perdida está se aproximando para os salários reais”, disse ele. Os salários mais altos foram consumidos pela inflação, disse ele.

Lampart criticou duramente os empregadores: enquanto a compensação da inflação costumava ser uma questão natural, as negociações salariais agora estão sendo conduzidas com uma dureza sem precedentes, disse ele. Os empregadores não reconhecem mais que todo salário deve ser mais ou menos suficiente para viver. “Cada vez mais famílias estão lutando para sobreviver”, disse ele.

Em sua opinião, há uma necessidade urgente de “bons salários mínimos”, por exemplo, para as pessoas que trabalham em creches ou em cuidados de longo prazo. Os salários dos aprendizes também precisam ser aumentados. Se não for possível chegar a acordos coletivos de trabalho, os salários mínimos cantonais devem ser aplicados.

Os empregadores têm uma visão diferente: os crescentes pedidos de salários mínimos cantonais são completamente infundados, disse Müller. Não cabe aos legisladores buscar políticas sociais por meio de salários mínimos, disse ele.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

Como trabalhamos Esta notícia foi escrita e cuidadosamente verificada por uma equipe editorial externa. Na SWI swissinfo.ch, selecionamos as notícias mais relevantes para um público internacional e usamos ferramentas de tradução automática, como DeepL, para traduzi-las do inglês. O fornecimento de notícias traduzidas automaticamente nos dá tempo para escrever artigos mais detalhados. Você pode encontrá-los aqui. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos, dê uma olhada aqui e, se tiver comentários sobre esta notícia, escreva para english@swissinfo.ch.

