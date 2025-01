Selo de indicação geográfica garante preço alto para queijos

Os especialistas da Agroscope mostraram que as importações e exportações de queijo suíço com uma “DOP” (denominação de origem protegida) completa têm um diferencial de preço de cerca de 5% em relação a produtos similares. Keystone-SDA

As indicações de origem geográfica desempenham um papel central no comércio de queijos, segundo um estudo suíço.

Designações como DOP (denominação de origem protegida) e IGP (indicação geográfica protegida) indicam as qualidades exclusivas e a origem geográfica de um produto.

As IGPs são uma importante ferramenta de marketing para o setor de agronegócios. Os queijos Gruyère ou Roquefort, por exemplo, valem mais do que o Gouda Holland ou o Raclette du Valais, disse o Agroscope, o centro suíço de excelência em pesquisa agrícola, em um comunicado.

A diferença é que os nomes dos queijos Roquefort e Gruyère são protegidos. No caso do Gouda Holland ou do Raclette du Valais, apenas o nome completo é protegido, e não o tipo de queijo.

Mais concorrência no setor

Em seu estudo publicado na revista comercial Agribusiness, os especialistas da Agroscope mostraram que as importações e exportações de queijo suíço com uma DOP completa têm um diferencial de preço cerca de 5% maior do que produtos similares. Para os queijos cuja designação é apenas parcialmente protegida, os pesquisadores não encontraram nenhum suplemento estatisticamente significativo.

De acordo com a Agroscope, o motivo é que os queijos competem com imitações com nomes semelhantes. Por exemplo, um Gouda Holland compete em preço com um Gouda de outra origem.

De modo geral, entretanto, a proteção do nome explica apenas uma pequena parte do preço, acrescenta a Agroscope. Em vez disso, pode-se observar que o tipo de produto – como queijo azul, queijo macio ou queijo com ervas – é o principal fator para o nível de preços de importação e exportação.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

