Trens voltam a circular na maior estação de Paris após descoberta de bomba da 2ª Guerra

O tráfego está sendo retomado progressivamente após ficar totalmente interrompido nesta sexta-feira (7) na ‘Gare du Nord’ de Paris, a estação ferroviária mais movimentada da França, após a descoberta de uma bomba da Segunda Guerra Mundial na periferia da capital.

“O tráfego foi retomado”, indicou um porta-voz da companhia ferroviária SNCF pouco antes das 19h locais (15h em Brasília).

Após anunciar que nenhum de seus trens circularia, a companhia Eurostar indicou à AFP que havia “acrescentado quatro trens” na noite desta sexta, um Paris-Londres de ida e volta, e um Paris-Bruxelas de ida e volta.

Também confirmou que a circulação será retomada com normalidade na manhã de sábado. “Foram acrescidos dois trens adicionais” ao plano inicial de transporte de sábado, acrescentou a empresa ferroviária franco-britânica, que explora o serviço de trens entre Paris, Londres, Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos.

A ‘Gare du Nord’ é uma das estações mais movimentadas da Europa, com mais de 226 milhões de passageiros em 2023, e a mais movimentada da França, com quase 700 mil passageiros diários, segundo a empresa SNCF.

O Eurostar foi desviado para iniciar a viagem em Marne-la-Vallée, a leste de Paris.

Vários trens com destino a Lille, Dunquerque e Valenciennes, no norte da França, também foram desviados, para a estação de Lyon, no sul da capital.

O artefato “não detonado” foi encontrado na madrugada desta sexta-feira durante obras de manutenção a 2,5 quilômetros da ‘Gare du Nord’ “no meio dos trilhos”, segundo a SNCF.

O dispositivo foi identificado como um “obus da Segunda Guerra Mundial” que, segundo uma fonte que acompanhou a operação, pesava “500 quilos”.

– ‘Nenhum temor’ –

O ministro dos Transportes, Philippe Tabarot, advertiu que o tráfego ferroviário sofreria “muitas perturbações durante todo o dia”.

“Não há nenhum temor em termos de segurança, mas há um procedimento e somos obrigados a cumpri-lo durante as operações” de retirada do explosivo, explicou.

Tabarot e a empresa ferroviária pediram que a população “adiasse suas viagens”.

O ministro detalhou que a bomba tinha “500 kg, com 200 kg de explosivos em seu interior”.

A decisão de interromper o tráfego foi tomada “a pedido do comando da polícia de Paris” após a descoberta do artefato.

A bomba foi encontrada cerca de 200 metros ao norte do cinturão periférico e estava “bastante longe” das áreas residenciais, segundo a prefeitura de Saint-Denis.

No átrio da ‘Gare du Nord’, no setor dos trens suburbanos RER, os viajantes pareciam um tanto irritados, observou um jornalista da AFP.

“Estou esperando desde as 6h um RER para Goussainville. Tentei pegar um ônibus substituto, mas é impossível, há muita gente, estão abarrotados. Trabalho por conta própria, tenho um cliente que está me esperando desde as 7h e não vou receber”, queixou-se Corinne Schiavenato, uma administradora de 55 anos.

Esta não é a primeira vez que a descoberta de uma bomba da Segunda Guerra Mundial paralisa o tráfego ferroviário em Paris.

Em 2019, um projétil encontrado ao noroeste da cidade interrompeu a circulação de trens entre a estação de Saint-Lazare e a periferia oeste da capital.

