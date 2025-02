Trump assina decreto para criar um novo fundo soberano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou, nesta segunda-feira (3), um decreto para poder criar um fundo soberano americano que, segundo ele, poderia ser usado para salvar o TikTok.

“Outros países têm fundos soberanos de investimento, e são países muito menores, e não são os Estados Unidos”, disse Trump aos jornalistas após assinar a ordem executiva.

Trata-se de um fundo de investimento de propriedade estatal que administra os excedentes de reservas de um país, geralmente derivados das receitas de recursos naturais ou superávits comerciais, para gerar retornos a longo prazo.

O fundo da Noruega, construído em grande parte com as receitas dos combustíveis fósseis do país, é o maior do mundo. Abu Dhabi, China e Arábia Saudita têm os seus.

No ano passado, o fundo da Noruega registrou um rendimento de 13%, elevando seu valor total para 1,75 trilhão de dólares (9,97 trilhões de reais).

“O tamanho e a escala extraordinários do governo dos Estados Unidos e os negócios que faz com as empresas deveriam criar valor para os cidadãos americanos”, afirmou o secretário de Comércio, Howard Lutnick.

O titular do Tesouro, Scott Bessent, disse a repórteres que o fundo será criado nos próximos 12 meses.

Trump citou a compra do popular aplicativo de compartilhamento de vídeos TikTok como um exemplo possível de uma transação que poderia ser facilitada por um fundo americano, embora não tenha dado detalhes do que tinha em mente.

“Poderíamos colocá-lo no fundo soberano de investimento, o que quer que façamos, ou se fizermos uma aliança com pessoas muito ricas”, declarou.

O TikTok enfrenta uma lei que força a empresa a se desvincular de seu proprietário chinês ByteDance para evitar sua proibição nos Estados Unidos. Trump deu até o início de abril para que se ajuste à lei.

O banimento do TikTok foi aprovado devido a preocupações de que o governo chinês poderia usar o aplicativo para espionar os americanos ou influenciar de forma encoberta a opinião pública americana por meio da coleta de dados e manipulação de conteúdos.

O republicano afirma estar conversando com vários investidores sobre a compra do TikTok, incluindo Elon Musk, Larry Ellison e a Microsoft.

