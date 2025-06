Trump dá por encerradas as negociações comerciais com o Canadá

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, nesta sexta-feira (27), o encerramento das negociações comerciais com o Canadá, ao considerar uma “ofensa direta e flagrante” contra os Estados Unidos a decisão canadense de impor uma tarifa sobre os serviços digitais.

“Devido a este imposto escandaloso, encerramos todas as negociações comerciais com o Canadá, com efeito imediato”, escreveu Trump em sua plataforma, Truth Social.

“Informaremos o Canadá sobre as tarifas que deverão pagar para fazer negócios com os Estados Unidos nos próximos sete dias”, acrescentou, classificando o seu vizinho do norte como “muito difícil”.

Washington já havia criticado o imposto canadense sobre os serviços digitais. No ano passado, o governo americano pediu um acordo para solucionar controvérsias sobre a questão.

Em 2024, o Canadá aplicou um imposto aos serviços digitais dirigido a gigantes de tecnologia americanas como Google, Apple, Meta (Facebook), Amazon e Microsoft, afirmando que estas grandes companhias se aproveitam da natureza intangível de seus negócios para sonegar impostos.

A previsão é que Ottawa comece a arrecadar este imposto em 30 de junho. Ele é direcionado a ‘big techs’ com receitas globais anuais superiores a 1,1 bilhão de dólares canadenses (R$ 4,4 bilhões, na cotação atual) e receitas anuais no Canadá de mais de 20 milhões de dólares canadenses (R$ 80 milhões).

O Canadá enfrenta um regime tarifário particular imposto pelos EUA, assim como o México.

O país é afetado por algumas das novas tarifas estabelecidas por Trump, mas certas exportações ainda são protegidas pelo Tratado de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC), do qual faz parte juntamente com os Estados Unidos e o México.

