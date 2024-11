Trump nomeará Tom Homan como “czar da fronteira” dos EUA

reuters_tickers

1 minuto

(Reuters) – O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no domingo que Tom Homan, ex-diretor interino do setor de Imigração e Alfândega dos EUA, será o responsável pelas fronteiras do país em seu novo governo.

Homan estará “encarregado das fronteiras de nossa nação (“Czar da Fronteira”), incluindo, mas não se limitando, a fronteira sul, a fronteira norte, toda a segurança marítima e aérea”, disse Trump em uma postagem em sua plataforma Truth Social.

Homan, que atuou no governo Trump por um ano e meio durante seu primeiro mandato, também é um candidato a secretário de segurança interna.

Trump fez da repressão à imigração ilegal o elemento central de sua campanha, prometendo deportações em massa. Ele elogiou Homan com frequência durante a campanha, e Homan sempre foi às ruas para reunir seus apoiadores.

Trump acrescentou em sua postagem no Truth Social que Homan será o responsável pela deportação de imigrantes ilegais.

O presidente eleito está se reunindo com possíveis candidatos para servir em seu governo antes da posse como presidente, em 20 de janeiro.

A CNN informou no domingo que Trump havia oferecido à deputada republicana Elise Stefanik o cargo de embaixadora dos EUA nas Nações Unidas.

(Reportagem de Shubham Kalia em Bengaluru)