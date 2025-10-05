The Swiss voice in the world since 1935

Trump pressiona negociadores a ‘agir rapidamente’ pela paz em Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionou neste domingo os negociadores do Hamas e de Israel a “agir rapidamente” nas conversas indiretas no Egito pelo fim do conflito na Faixa de Gaza.

“As conversas foram muito bem-sucedidas e avançam rapidamente. As equipes técnicas voltarão a se reunir nesta segunda-feira, no Egito, para trabalhar e definir os detalhes finais. Disseram que a primeira fase deve ser concluída nesta semana e peço a todos que ajam rapidamente”, publicou Trump na rede Truth Social.

“Houve discussões muito positivas com o Hamas e países de todo o mundo (árabes, muçulmanos e todos os demais) neste fim de semana, para libertar os reféns, encerrar a guerra e, o mais importante, finalmente alcançar a tão almejada paz no Oriente Médio”, acrescentou o presidente.

