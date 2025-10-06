The Swiss voice in the world since 1935

Trump receberá luta de UFC na Casa Branca durante seu aniversário

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
1 minuto

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, grande entusiasta dos esportes de combate, anunciou no domingo que a Casa Branca sediará uma luta do Ultimate Fighting Championship (UFC) em 14 de junho do ano que vem, dia em que completa 80 anos.

“Em 14 de junho do próximo ano, teremos uma grande luta de UFC na Casa Branca”, declarou o magnata republicano durante um discurso a marinheiros na enorme base naval de Norfolk, na Virgínia.

Ele não mencionou que a data coincide com seu aniversário. Neste ano, em seu 79º aniversário, Trump organizou um desfile militar.

Em agosto, o presidente do UFC, Dana White, declarou que um combate de artes marciais mistas seria realizado na Casa Branca. A data inicial era 4 de julho, dia em que os Estados Unidos comemoram o 250º aniversário de sua independência.

Trump tem sido frequentemente convidado para lutas de UFC, conhecidas por sua intensidade e violência, onde os lutadores se enfrentam com golpes, chutes e técnicas de submissão em uma batalha sem restrições dentro do “Octógono”, um ringue de oito lados cercado por uma grade metálica.

Levar este esporte de combate ao coração do poder político dos Estados Unidos será um feito sem precedentes.

ami/fox/meb/an/dd/aa

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Benjamin von Wyl

Você confia na resiliência democrática do seu país?

As democracias enfrentam desafios internos e externos. Seu país resistiria ao autoritarismo? Participe do debate!

Participe da discussão
11 Curtidas
55 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
32 Curtidas
38 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Dominique Soguel

Que lições podemos tirar sobre os riscos e as vantagens de cumprir os tratados nucleares?

Rússia, Ucrânia, Coreia do Norte, Israel, Irã. Qual é o sentido dos acordos nucleares se vale a pena ignorá-los?

Participe da discussão
4 Curtidas
13 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR