Vídeo de Lula correndo viraliza em meio a queda de popularidade

2 minutos

O que dezenas de entrevistas sobre os projetos de governo não conseguiram foi possível com uma sessão de exercício físico: um vídeo com mais de 10 milhões de visualizações veio em socorro do presidente Lula, em baixa nas pesquisas.

Enquanto corre com o Palácio da Alvorada ao fundo, o presidente, 78, exibe um look esportivo com o qual não era visto desde as sessões de fisioterapia pelas quais passou após uma cirurgia no quadril no ano passado.

O discurso de Lula é curto e não menciona os conflitos estrangeiros nem os embates no Congresso. Ele dá conselhos para ter uma vida longa e saudável.

“Queria convidar vocês a fazer um pouco de exercício. Não ficar parado no sofá, porque isso vale uma consulta médica”, diz o presidente, que veste camiseta e short pretos com o escudo do Corinthians. Lula pede aos brasileiros para “mexer as pernas, os braços e até correr um pouquinho”, se tiverem força física.

“Um convite que eu faço a todos vocês que querem viver de forma saudável, que querem aproveitar um pouco mais a vida, chegar aos 120 anos, como eu pretendo chegar, você só vai chegar se fizer muito exercício”, ressalta o presidente.

Publicado na última terça-feira no perfil oficial de Lula no Instagram, o vídeo superava hoje 10,1 milhões de visualizações, a maior audiência de um conteúdo do presidente neste ano, segundo a imprensa.

Nas redes sociais, vários ministros copiaram Lula na corrida, sugerindo uma estratégia. Em reunião de gabinete realizada nesta semana, o presidente pediu uma comunicação melhor e mais resultados aos ministros, para combater a queda de popularidade.

A aprovação de Lula caiu de 54% para 51% entre dezembro e fevereiro, e sua rejeição passou de 43% para 46% no mesmo período, segundo pesquisa Quaest divulgada no último dia 6.

