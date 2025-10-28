Aprendizagem impulsiona integração de refugiados na Suíça

O ministro da Justiça suíço, Beat Jans, elogiou o papel do programa de pré-aprendizagem INVOL na integração de refugiados na sociedade.

O programa INVOL prepara os refugiados para uma formação profissionalizante durante um ano.

As autoridades baseiam sua avaliação em um estudo encomendado pela Secretaria de Estado para Migração (SEM).

De acordo com a avaliação, 83% dos participantes concluem com sucesso o INVOL e 70% iniciam um programa de formação profissionalizante imediatamente após o término do curso. Cerca de 86% se formaram em três anos, de acordo com a SEM.

As desistências precoces devem-se principalmente à falta de aptidão para a profissão, à falta de competências linguísticas, a problemas de saúde ou a dificuldades familiares.

O programa não só ajuda a reforçar as competências profissionais, como também promove a integração social. Ao mesmo tempo, o recrutamento no país ajuda a diminuir a imigração, continua o relatório.

As empresas participantes do INVOL oferecem a jovens refugiados altamente motivados a oportunidade de se integrarem permanentemente ao mercado de trabalho suíço, disse Jans.

O pré-aprendizado é destinado a refugiados reconhecidos, admitidos temporariamente e pessoas com o visto de proteção S com nível fundamental. Durante o programa de um ano, os participantes adquirem habilidades acadêmicas e práticas em preparação para um aprendizado.

Desde que a SEM lançou o programa piloto em 2018, mais de 4.700 pessoas participaram do INVOL. A grande maioria delas já iniciou ou concluiu uma formação profissionalizante. Cerca de 20 cantões estão participando do INVOL.

A Confederação (governo federal) e os cantões (estados) querem expandir as áreas profissionais do INVOL nos próximos anos e aumentar a proporção de mulheres que concluem a formação profissionalizante.

Adaptação: Fernando Hirschy

