Autor suíço pode ganhar Prêmio Nobel de Literatura
O autor suíço Christian Kracht está na pole position para ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, afirma a imprensa sueca.
Como acontece todos os outonos, a febre do Nobel está de volta, especialmente no que diz respeito à literatura, o prêmio mais disputado da Academia Sueca. O anúncio deste ano está previsto para 9 de outubro.
A suposição de que Christian Kracht, 58 anos, um dos autores mais aclamados da cena literária contemporânea de língua alemã, poderia ganhar o Prêmio Nobel de Literatura foi reforçada após sua recente aparição na Feira do Livro de Gotemburgo, na Suécia, onde — não sem passar despercebido — vários membros da Academia Sueca foram vistos na primeira fila durante seu discurso.
Um sinal que, para alguns especialistas nos círculos literários suecos, deve ser interpretado como quase “profético”. “Geralmente é um sinal claro”, comentou Björn Wiman, crítico cultural do jornal sueco Dagens Nyheter.
Uma síntese perfeita
Depois de premiar a escritora sul-coreana Han Kang em 2024, Wiman acredita que este ano a Academia poderá mais uma vez favorecer “um homem branco do mundo anglo-saxão, germanófono ou francófono”. Neste contexto, Christian Kracht representaria a síntese perfeita: escrita refinada, estilo cosmopolita e uma produção literária que intriga e divide os críticos há anos.
Nascido em Saanen em 1966, Kracht ganhou o Prêmio Suíço do Livro (Schweizer Buchpreis) e o Prêmio Literário Hermann Hesse (Hermann-Hesse-Literaturpreis) em 2016 com Die Toten (Os Mortos, 2016), enquanto seu Imperium (2012) foi um sucesso literário e um dos livros mais vendidos na Alemanha no ano em que foi publicado.
Frequentemente descrito como um autor provocador, Christian Kracht é capaz de desafiar as convenções e reinterpretar os mitos da cultura ocidental com ironia e profundidade.
A maioria de seus livros foi traduzida para o francês, mais recentemente Eurotrash (2024). Em alemão, ele publicou Air este ano.
Adaptação: Fernando Hirschy
