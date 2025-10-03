The Swiss voice in the world since 1935
Notícias

Autor suíço pode ganhar Prêmio Nobel de Literatura

imagem
Christian Kracht, 58 anos, é um dos autores mais aclamados da cena literária contemporânea de língua alemã Keystone-SDA

O autor suíço Christian Kracht está na pole position para ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, afirma a imprensa sueca.

Este conteúdo foi publicado em
2 minutos
Keystone-SDA

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

Como acontece todos os outonos, a febre do Nobel está de volta, especialmente no que diz respeito à literatura, o prêmio mais disputado da Academia Sueca. O anúncio deste ano está previsto para 9 de outubro.

A suposição de que Christian Kracht, 58 anos, um dos autores mais aclamados da cena literária contemporânea de língua alemã, poderia ganhar o Prêmio Nobel de Literatura foi reforçada após sua recente aparição na Feira do Livro de Gotemburgo, na Suécia, onde — não sem passar despercebido — vários membros da Academia Sueca foram vistos na primeira fila durante seu discurso.

Um sinal que, para alguns especialistas nos círculos literários suecos, deve ser interpretado como quase “profético”. “Geralmente é um sinal claro”, comentou Björn Wiman, crítico cultural do jornal sueco Dagens Nyheter.

Uma síntese perfeita

Depois de premiar a escritora sul-coreana Han Kang em 2024, Wiman acredita que este ano a Academia poderá mais uma vez favorecer “um homem branco do mundo anglo-saxão, germanófono ou francófono”. Neste contexto, Christian Kracht representaria a síntese perfeita: escrita refinada, estilo cosmopolita e uma produção literária que intriga e divide os críticos há anos.

Nascido em Saanen em 1966, Kracht ganhou o Prêmio Suíço do Livro (Schweizer Buchpreis) e o Prêmio Literário Hermann Hesse (Hermann-Hesse-Literaturpreis) em 2016 com Die Toten (Os Mortos, 2016), enquanto seu Imperium (2012) foi um sucesso literário e um dos livros mais vendidos na Alemanha no ano em que foi publicado.

Frequentemente descrito como um autor provocador, Christian Kracht é capaz de desafiar as convenções e reinterpretar os mitos da cultura ocidental com ironia e profundidade.

A maioria de seus livros foi traduzida para o francês, mais recentemente Eurotrash (2024). Em alemão, ele publicou Air este ano.

Adaptação: Fernando Hirschy

Conteúdo externo
Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente.
Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco
Notícias diárias

Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica.

Diariamente

A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. 

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Benjamin von Wyl

Você confia na resiliência democrática do seu país?

As democracias enfrentam desafios internos e externos. Seu país resistiria ao autoritarismo? Participe do debate!

Participe da discussão
10 Curtidas
46 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
27 Curtidas
38 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Dominique Soguel

Que lições podemos tirar sobre os riscos e as vantagens de cumprir os tratados nucleares?

Rússia, Ucrânia, Coreia do Norte, Israel, Irã. Qual é o sentido dos acordos nucleares se vale a pena ignorá-los?

Participe da discussão
4 Curtidas
13 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

Notícias

Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch

Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch

Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!

Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR