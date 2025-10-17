Basileia terá a maior piscina natural da Suíça

A maior piscina natural da Suíça planejada para Münchenstein. Keystone-SDA

A Fundação Christoph Merian (CMS) pretende construir a maior piscina natural da Suíça no local Dreispitz, em Münchenstein, na Basileia Campo . A “piscina olímpica” com 170 metros de comprimento deverá ser inaugurada em 2027 numa antiga rampa ferroviária, informou a CMS.

A atual linha férrea está localizada ao lado da Freilagerplatz, onde se encontram a Kunsthaus Baselland, a Casa das Artes Eletrônicas e a Academia de Arte e Design FHNW. A rampa ferroviária leva a um túnel. Este será selado para a piscina natural com 5,2 metros de largura.

Além disso, o foco principal será a construção dentro da estrutura existente, explicaram os dois arquitetos Noël Picco e Lukas Stadelmann à mídia. Em vez de demolir as enormes paredes da Companhia Ferroviária Federal ao lado da linha férrea, elas formarão a bacia da piscina no futuro.

A rampa inclinada permite dividir a piscina natural em zonas com diferentes profundidades. A parte superior, mais rasa, se tornará uma piscina infantil. Em seguida, virá um lago com plantas, uma piscina e, finalmente, uma piscina esportiva de 100 metros, explicaram os arquitetos da Malheur & Fortuna. A área de natação da piscina terá entre dois e 4,5 metros de profundidade.

A seção de natação da piscina será cercada, enquanto a área infantil estará disponível gratuitamente para as famílias. Como proprietária do local e das instalações, a CMS pretende transferir a responsabilidade pela operação para uma organização adequada.

O investimento para a piscina natural chega a 8,8 milhões de francos suíços (11,2 milhões de dólares). Desse valor, a CMS vai assumir 4,8 milhões de francos suíços, disse o diretor Baschi Dürr. A Fundação Frank e Alma Probst, que é a fundação que controla a CMS, vai contribuir com mais 3 milhões de francos suíços. A fundação quer conseguir financiamento de terceiros para o milhão restante.

