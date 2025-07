Colômbia recorre ao franco suíço para reestruturar dívida

A decisão da Colômbia de contrair um empréstimo em francos suíços é “sem precedentes”. Keystone / Gaetan Bally

A Colômbia pretende contrair um empréstimo de até 10 bilhões de francos suíços para financiar a recompra de passivos mais caros, numa tentativa de controlar os crescentes custos do pagamento da dívida do país.

5 minutos

O governo está em negociações com pelo menos oito grandes bancos internacionais para garantir financiamento para recomprar títulos denominados em pesos colombianos e dólares americanos, disse o diretor da dívida pública, Javier Cuellar. Os empréstimos teriam uma taxa de juros baixa, mas aumentariam o impacto das flutuações cambiais.

“Estou assumindo um grande risco, possivelmente o maior risco que qualquer responsável da dívida pública já assumiu”, disse Cuellar em entrevista esta semana. “Esta operação é sem precedentes.”

A nova estratégia radical de gestão da dívida surge depois que o governo do presidente Gustavo Petro suspendeu a regra fiscal do país para os próximos três anos, na tentativa de evitar cortes nos gastos. O anúncio foi rapidamente seguido por rebaixamentos tanto pela Moody’s Ratings quanto pela S&P Global Ratings no mês passado.

“Existem riscos significativos de rolagem porque as operações são de curto prazo e envolvem riscos significativos de taxa de juros e taxa de câmbio”, disse Andrés Pardo, estrategista-chefe para a América Latina da XP Investimentos.

Atualmente, a dívida externa da Colômbia é predominantemente em dólares americanos, mas o Tesouro planeja emitir títulos em euros para criar uma curva também nessa moeda, disse Cuellar.

Os títulos soberanos subiram na quinta-feira, com os títulos com vencimento em 2061 subindo 1,7 centavos, sendo negociados a cerca de 54,9 centavos de dólar, de acordo com preços indicativos compilados pela Bloomberg.

Reduzindo custos

“Esta operação é mais uma diversificação das fontes de financiamento externo do que uma operação especulativa”, disse Cuellar, referindo-se aos empréstimos, à recompra e à venda da dívida em euros.

O objetivo é reduzir os pagamentos de juros da dívida do país de 4,7% para 4,5% do seu produto interno bruto, ajudando a aliviar as preocupações dos investidores que têm penalizado os títulos locais este ano, acrescentou.

A maior parte dos desembolsos está prevista para o final de julho, disse ele. Os empréstimos, inicialmente por um ano, podem ser renovados por mais dois anos.

Cuellar se recusou a dizer qual proporção dos fundos será usada para recomprar títulos locais em pesos em comparação com a dívida em dólares. Muitas emissões em pesos e dólares estão com descontos elevados no momento, disse ele.

O peso se fortaleceu para uma alta de um ano no início das negociações na quinta-feira. Se o governo converter uma grande quantidade de francos em pesos, isso poderia fortalecer ainda mais a moeda colombiana.

Na curva do dólar, o Tesouro identificou sete ou oito títulos que estão sendo negociados por menos de 70 centavos de dólar, “e isso nos convém”, disse Cuellar.

Período de férias

O governo já iniciou sua operação de recompra de títulos com desconto, mas até agora comprou menos de 10% do valor alvo, disse Cuellar.

O Ministério das Finanças anunciou em meados de junho que o plano de empréstimo teria um valor de 20 trilhões de pesos (US$ 5 bilhões) e seria financiado com uma cesta de moedas. Desde então, Cuellar disse que eles decidiram pelo franco suíço e aumentaram o teto para até US$ 10 bilhões.

“É muito provável que o valor de 20 trilhões de pesos seja maior”, disse Cuellar. “Pode chegar a 30 ou até 40 trilhões, porque os bancos estão me dando esse número.”

A Colômbia também planeja recorrer aos mercados internacionais uma vez este ano e duas vezes em 2026, com o objetivo de levantar aproximadamente € 5 bilhões. Apesar do apetite dos investidores por dívidas de mercados emergentes, o período tranquilo das férias de verão na Europa é um obstáculo para a oferta dos títulos no momento.

“Se o que temos em julho for o mesmo que temos em setembro, acho que setembro pode ser uma boa alternativa”, disse Cuellar. “Mas temos que avaliar a conjuntura.

