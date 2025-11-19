Commodities já rivalizam com o turismo na economia suíça
As grandes empresas de commodities são consideradas como gigantes secretas da economia suíça. Agora, pela primeira vez, há dados disponíveis sobre a importância do setor para a economia do país, que é quase tão importante quanto o turismo.
De acordo com um comunicado de imprensa divulgado pelo Departamento Federal de Estatística (DFE) na terça-feira, as empresas ativas no comércio de commodities geraram um valor agregado de CHF 19,2 bilhões (US$ 24,1 bilhões) em 2024. Isso corresponde a 2,3% do produto interno bruto.
Esse valor pode não parecer muito. No entanto, o comércio de commodities não está muito distante do turismo, por exemplo, cujo valor agregado foi recentemente estimado pelo DFE em CHF 23,8 bilhões.
No entanto, o comércio de commodities não se aproxima dos setores realmente grandes. Por exemplo, a associação farmacêutica Interpharma estimou recentemente o valor agregado de seu setor em pouco menos de CHF 75 bilhões.
Uma análise geográfica dos dados mostra uma concentração real do comércio de matérias-primas em Genebra e Zug. De acordo com o departamento de estatística, um grande número de participantes atua nos dois cantões, incluindo vários dos maiores traders do mundo.
As empresas sediadas nesses dois cantões geraram 58,4% e 27% do valor agregado total. Elas são seguidas, a uma distância considerável, por empresas em Vaud (6,5%), Ticino (3,6%) e Zurique (2,3%).
O DFE reuniu os números pela primeira vez em nome do governo. Por isso, ainda não é possível fazer uma comparação com o ano anterior.
