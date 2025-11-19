Commodities já rivalizam com o turismo na economia suíça

O setor de commodities representa quase tanta importância para a Suíça quanto o turismo. Keystone-SDA

As grandes empresas de commodities são consideradas como gigantes secretas da economia suíça. Agora, pela primeira vez, há dados disponíveis sobre a importância do setor para a economia do país, que é quase tão importante quanto o turismo.

2 minutos

Keystone-SDA Outras línguas: 2 English en Commodities sector almost as important for Switzerland as tourism ler mais Commodities sector almost as important for Switzerland as tourism

Deutsch de Rohstoffbranche für die Schweiz fast so wichtig wie der Tourismus original ler mais Rohstoffbranche für die Schweiz fast so wichtig wie der Tourismus

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

De acordo com um comunicado de imprensa divulgado pelo Departamento Federal de Estatística (DFE) na terça-feira, as empresas ativas no comércio de commodities geraram um valor agregado de CHF 19,2 bilhões (US$ 24,1 bilhões) em 2024. Isso corresponde a 2,3% do produto interno bruto.

Esse valor pode não parecer muito. No entanto, o comércio de commodities não está muito distante do turismo, por exemplo, cujo valor agregado foi recentemente estimado pelo DFE em CHF 23,8 bilhões.

No entanto, o comércio de commodities não se aproxima dos setores realmente grandes. Por exemplo, a associação farmacêutica Interpharma estimou recentemente o valor agregado de seu setor em pouco menos de CHF 75 bilhões.

Mostrar mais

Mostrar mais Como funciona o comércio de matérias-primas na Suíça Este conteúdo foi publicado em Nossa vida diária depende delas, mas seu comércio é problemático: matérias-primas. Como a Suíça se tornou uma das plataformas mais importantes do setor. ler mais Como funciona o comércio de matérias-primas na Suíça

Uma análise geográfica dos dados mostra uma concentração real do comércio de matérias-primas em Genebra e Zug. De acordo com o departamento de estatística, um grande número de participantes atua nos dois cantões, incluindo vários dos maiores traders do mundo.

As empresas sediadas nesses dois cantões geraram 58,4% e 27% do valor agregado total. Elas são seguidas, a uma distância considerável, por empresas em Vaud (6,5%), Ticino (3,6%) e Zurique (2,3%).

O DFE reuniu os números pela primeira vez em nome do governo. Por isso, ainda não é possível fazer uma comparação com o ano anterior.

Adaptação: Fernando Hirschy

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever

Mais lidos Os mais discutidos