Escândalo Epstein alcança o Fórum Econômico Mundial

WEF inicia investigação sobre CEO por causa de relação com Epstein Keystone-SDA

O Fórum Econômico Mundial anunciou a abertura de uma investigação interna após a revelação de encontros e trocas de mensagens entre seu presidente e CEO, Børge Brende, e o financista Jeffrey Epstein.

1 minuto

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

Brende teria participado de três jantares nos quais Epstein também estava presente, informou a agência de notícias italiana Ansa na quinta-feira. Também houve troca de e-mails e mensagens de texto entre os dois.

O Fórum Econômico Mundial (WEF) enfatizou em um comunicado que a decisão de conduzir a investigação “ressalta seu compromisso com a transparência e a preservação da integridade”. Ao mesmo tempo, Brende está apoiando e cooperando e continuará a cumprir suas funções como presidente e CEO do WEF.

Mostrar mais

Mostrar mais Denúncias internas e sucessão abalam o WEF Este conteúdo foi publicado em Seu fundador, Klaus Schwab, renunciou após denúncias de assédio e uso indevido de verbas. A sucessão do Fórum Econômico Moundial pode mudar o futuro do evento mais prestigiado de Davos. ler mais Denúncias internas e sucessão abalam o WEF

O próprio Brende explicou que tinha visto Epstein em reuniões de negócios. Ele não tinha conhecimento do passado e das atividades criminosas de Epstein, mas admitiu que poderia ter verificado os antecedentes dele mais minuciosamente e lamentou não ter feito isso.

Adaptação: Fernando Hirschy

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever

Mais lidos Os mais discutidos