Escândalo Epstein alcança o Fórum Econômico Mundial
O Fórum Econômico Mundial anunciou a abertura de uma investigação interna após a revelação de encontros e trocas de mensagens entre seu presidente e CEO, Børge Brende, e o financista Jeffrey Epstein.
Brende teria participado de três jantares nos quais Epstein também estava presente, informou a agência de notícias italiana Ansa na quinta-feira. Também houve troca de e-mails e mensagens de texto entre os dois.
O Fórum Econômico Mundial (WEF) enfatizou em um comunicado que a decisão de conduzir a investigação “ressalta seu compromisso com a transparência e a preservação da integridade”. Ao mesmo tempo, Brende está apoiando e cooperando e continuará a cumprir suas funções como presidente e CEO do WEF.
Denúncias internas e sucessão abalam o WEF
O próprio Brende explicou que tinha visto Epstein em reuniões de negócios. Ele não tinha conhecimento do passado e das atividades criminosas de Epstein, mas admitiu que poderia ter verificado os antecedentes dele mais minuciosamente e lamentou não ter feito isso.
