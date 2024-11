Forte nevasca na Suíça causa caos no trânsito e acidentes

Caos no trânsito em Berna. Keystone-SDA

A forte nevasca no final da quinta-feira e durante a noite de sexta-feira levou ao caos no trânsito e a muitos acidentes em muitas regiões da Suíça. A situação voltou lentamente ao normal na manhã de sexta-feira.

Na Suíça de língua alemã, em particular, a polícia relatou um grande número de acidentes devido às difíceis condições das estradas.

No cantão de Berna, por exemplo, cerca de 130 acidentes de trânsito ocorreram até o início da manhã de sexta-feira. Em uma colisão entre um veículo militar e um carro de passeio na rodovia A1, perto de Kirchberg, nove ocupantes do veículo militar ficaram feridos. Em todos os outros acidentes no cantão de Berna, seis pessoas ficaram feridas.

Cerca de 150 acidentes foram registrados no cantão de Zurique, 120 em St. Gallen, 60 em Argóvia e 40 em cada um dos cantões de Turgóvia e Solothurn. Também houve acidentes em Zug, Lucerna e Grisões. Esses acidentes resultaram em batidas de carro e alguns feridos leves.

De acordo com a polícia, a principal causa dos acidentes foi a distância insuficiente entre os veículos e a velocidade inadequada. O fato de muitos veículos estarem dirigindo com pneus de verão também contribuiu para os acidentes.

Turno noturno para serviços de inverno

Os serviços de inverno funcionaram no turno da noite em muitos lugares nas planícies. As empresas de transporte em Basileia, Zurique e Berna retomaram parcialmente as operações.

A Companhia Ferroviária Federal da Suíça (CFF/SBB) esperava que os atrasos e cancelamentos de trens continuassem na manhã de sexta-feira. Várias centenas de funcionários estavam fazendo o máximo para evitar os efeitos do frio, segundo o tweet da empresa na manhã de sexta-feira.

As razões para as restrições incluíam interrupções nas linhas e nos trens, bem como pontos com gelo. A empresa ferroviária está trabalhando a todo vapor para corrigir as interrupções o mais rápido possível, disse um porta-voz da CFF.

De acordo com a empresa ferroviária, a queda prolongada de neve, a chuva congelante e os períodos prolongados de frio com temperaturas abaixo de zero são particularmente problemáticos para o transporte ferroviário.

Bondes bloqueados

Devido às condições precárias das estradas, os bondes e ônibus em Berna foram cancelados na manhã de sexta-feira. Os ônibus retomaram a circulação por volta das 9h. A empresa Bernmobil retomou os serviços de bonde por volta do meio-dia.

Na Basileia, também, partes das linhas de bonde cobertas de neve fizeram com que os serviços permanecessem suspensos. A empresa de transporte da Basileia pretendia retomar gradualmente os serviços de ônibus, mas ainda esperava que eles operassem de forma irregular. A empresa de transporte público de Zurique fez o mesmo, mas mandou a maioria de seus bondes e ônibus de volta às ruas na manhã de sexta-feira.

Aeroporto de Zurique preparado

O Aeroporto de Zurique não esperava grandes interrupções. As pistas de pouso e decolagem estavam prontas para o início das operações às 6h, disse um porta-voz do aeroporto à agência de notícias suíça Keystone-SDA. Os serviços de inverno do aeroporto trabalharam durante a noite, limpando as pistas e outras áreas.

Vários voos do Aeroporto de Zurique ainda tiveram que ser cancelados no início da noite de quinta-feira, de acordo com informações no site do aeroporto.

Grandes quantidades de neve

Devido à intensa nevasca e ao clima frio, quantidades consideráveis de neve se acumularam. Na cidade de St. Gallen, por exemplo, havia 25 centímetros de neve na noite de sexta-feira. Esse valor foi medido às 2h da manhã pela estação de medição federal.

De acordo com o Escritório Federal de Meteorologia e Climatologia (MeteoSwiss) na plataforma X, a cobertura de neve nas planícies cresceu para mais de 20 centímetros em alguns lugares durante a noite de sexta-feira.

Em contrapartida, houve um pouco menos de neve no oeste da Suíça. Às 2h50, os meteorologistas da MeteoSwiss também mediram 25 centímetros de neve na cidade de La Dôle, em Vaud, acima do Lago Genebra, mas “apenas” 21 centímetros em Sion, 18 centímetros em La Chaux-de-Fonds e oito centímetros em Friburgo.

De acordo com a previsão do MeteoSwiss, é provável que ocorram mais pancadas de neve isoladas nas planícies de toda a Suíça na sexta-feira, mas as nevascas mais fortes já passaram.

